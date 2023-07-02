أبرزهم إبراهيموفيتش.. نجوم يغيبون عن الدوري الإيطالي الموسم المقبل

سيشهد الموسم الجديد 2023-2024، غياب بعض نجوم كرة القدم عن منافسات بطولة الدوري الإيطالي "الكالتشيو"، ومن أبرزهم النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش.

وكان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان الإيطالي، قد أعلن اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، بعد نهاية الموسم المنصرم 2022-2023.

كما سيغيب النجم الأرجنتيني آنخيل دي ماريا عن الدوري الإيطالي في الموسم المقبل، بعدما رحل عن صفوف يوفنتوس خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي، ويقترب من الانتقال إلى فريق بنفيكا البرتغالي.

نجوم يغيبون عن الدوري الإيطالي في الموسم المقبل 2023-2024

وبهذا الصدد، نستعرض لكم أبرز اللاعبين الذين سيغيبون عن منافسات الدوري الإيطالي في الموسم المقبل، وذلك على النحو التالي:

• الراحلون عن فريق يوفنتوس:

- آنخيل دي ماريا: رحل عن الفريق بعد انتهاء عقده، ويقترب من الانضمام إلى صفوف بنفيكا البرتغالي.

- ديان كولوسيفسكي: سيغيب عن الدوري الإيطالي بعد انضمامه إلى صفوف توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

- خوان كوادرادو: أعلن نادي يوفنتوس رحيله بعد انتهاء عقده، ليُنهي مسيرة دامت 8 مواسم.

- مويس كين: انتهت فترة إعارته مع يوفنتوس، ليعود إلى إيفرتون.

- أركاديوش ميليك: انتهت فترة إعارته مع يوفنتوس، ليعود إلى مارسيليا.

- لياندرو باريديس: انتهت فترة إعارته مع يوفنتوس، ليعود إلى باريس سان جيرمان.

• الراحلون عن فريق إنتر ميلان:

- إدين دزيكو: رحل عن صفوف إنتر ميلان، وقرر الانتقال إلى فريق فناربخشة التركي.

- روميلو لوكاكو: انتهت فترة إعارته مع إنتر ميلان، ليعود إلى تشيلسي الإنجليزي.

- فرانشيسكو أتشيربي: انتهت فترة إعارته مع إنتر ميلان، ليعود إلى لاتسيو.

- راؤول بيلانوفا: انتهت فترة إعارته مع إنتر ميلان، ليعود إلى كالياري.

- روبرتو جاليارديني: انتهى عقده الحالي مع إنتر ميلان.

- سمير هاندانوفيتش: انتهى عقده الحالي مع إنتر ميلان.

- دانيلو دامبروسيو: انتهى عقده الحالي مع إنتر ميلان.

- ميلان سكرينيار: انتهى عقده الحالي مع إنتر ميلان.

• الراحلون عن فريق ميلان:

- زلاتان إبراهيموفيتش: قرر اعتزال كرة القدم بشكل نهائي.

- براهيم دياز: انتهت فترة إعارته مع ميلان، ليعود إلى ريال مدريد.

- تيموي باكايوكو: انتهت فترة إعارته مع ميلان، ليعود إلى تشيلسي.

- سيرجينو ديست: انتهت فترة إعارته مع ميلان، ليعود إلى برشلونة.

- أستر فرانكس: انتهت فترة إعارته مع ميلان، ليعود إلى فولفسبورج.

• الراحلون عن فريق روما:

- جاستن كلويفرت: انضم إلى صفوف بورنموث الإنجليزي.

- دييجو لورينتي: انضم إلى صفوف ليدز يونايتد الإنجليزي.

- كارليس بيريز: انضم إلى صفوف سيلتا فيجو الإسباني.

- جورجينيو فينالدوم: انتهت إعارته مع روما، ليعود إلى باريس سان جيرمان.