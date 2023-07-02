ads
الأحد 02 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سقوط ضحايا فى حادث إطلاق نار جماعى بمدينة بالتيمور الأمريكية

إطلاق نار
إطلاق نار

 أكدت السلطات الأمريكية، الأحد، سقوط ضحايا في حادث إطلاق نار بمدينة بالتيمور في ولاية ميريلاند.

وذكرت إدارة شرطة بالتيمور، أن حادث إطلاق نار جماعي في بالتيمور، خلف العديد من الضحايا في حي بروكلين هومز في المنطقة الجنوبية من المدينة.

وقالت السلطات في بيان لها إن قوات الشرطة وصلت إلى منطقة إطلاق النار، وذلك وفق قناة "abc" الأمريكية.

ولم تؤكد السلطات عدد القتلى أو الجرحى في الحادث، لكن من المتوقع عقد مؤتمر صحفي في وقت مبكر من صباح الأحد مع إعلان الشرطة مزيدًا من التفاصيل حول ملابسات إطلاق النار.

بالتيمور ميرلاند إطلاق نار الامريكية ضحايا

الأكثر قراءة

حكايتى مع 30 يونيو

وزير التعليم ومحافظ مطروح يتابعان سير امتحانات الثانوية بلجنة مدرسة محمد نجا

موعد تقديم الثانوية العامة 2023-2024 .. ورابط التقديم

"والله ما كنت أقصد".. ماذا قال "جزار المونوريل" أمام النيابة؟

حقيقة تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة الأسبوع المقبل

بسبب السرعة.. حبس سائق دهس سيدة وأصاب زوجها وأولادها الثلاثة فى التجمع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

د.أحمد الخميسى

صيد الأفراح الصغيرة

ماجد حبته

أسبوع الخسائر السويدية

حسين دعسة

انفلات الشارع الفرنسى.. نحو الهمجية الاستعمارية المشتركة!

مؤمن المحمدي

الدورى السعودى على فين؟

علي سعدة

ثورة أنقذت وطنًا

د. منى حلمى

معجزة إنقاذ الوجود

أحمد عاطف

ماذا لو لم تنجح "ثورة 30 يونيو"؟

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

سماع أصوات انفجارات فى جميع أنحاء القدس المحتلة

سوريا تتصدى لضربة إسرائيلية وسقوط صاروخ فى النقب

جيش الاحتلال يستهدف ريف حمص الشمالى وجنوبها وتصاعد دخان أسود