سقوط ضحايا فى حادث إطلاق نار جماعى بمدينة بالتيمور الأمريكية

أكدت السلطات الأمريكية، الأحد، سقوط ضحايا في حادث إطلاق نار بمدينة بالتيمور في ولاية ميريلاند.

وذكرت إدارة شرطة بالتيمور، أن حادث إطلاق نار جماعي في بالتيمور، خلف العديد من الضحايا في حي بروكلين هومز في المنطقة الجنوبية من المدينة.

وقالت السلطات في بيان لها إن قوات الشرطة وصلت إلى منطقة إطلاق النار، وذلك وفق قناة "abc" الأمريكية.

ولم تؤكد السلطات عدد القتلى أو الجرحى في الحادث، لكن من المتوقع عقد مؤتمر صحفي في وقت مبكر من صباح الأحد مع إعلان الشرطة مزيدًا من التفاصيل حول ملابسات إطلاق النار.