إزالة 26 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بـ3 مراكز بالمنيا (صور)
شنت الوحدات المحلية لمراكز محافظة المنيا حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإيقاف مخالفات البناء العشوائي المخالف دون ترخيص وذلك في إطار توجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بضرورة المتابعة المستمرة والميدانية لرصد حالات التعدي والإزالة الفورية المخالفة بالمهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف وإحالته إلى النيابة العامة.
وقال الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة مغاغة شمال المحافظة، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة تابعت مجهودات الوحدات القروية في مجال الإزالات، حيث تمكنت الوحدة المحلية بقرية ميانة من إزالة 10 حالات تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بقريتيّ بلهاسة وكفر المداور، وتم تنفيذ الإزالة بالكامل في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
كما تمكنت الوحدة لمحلية بقرية طنبدي من رصد وإزالة 5 حالات تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية تمت الإزالة بالكامل وحتى سطح الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وأزالت الوحدة المحلية بقرية آبا 5 حالات تعدٍ على أرضٍ زراعية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكد رئيس مركز ومدينة مغاغة، أنه شدد على رؤساء القرى بمتابعة المرور والرصد الميدانيّ لحالات البناء المخالف بدون ترخيص أو التعدي على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد والتأكيد على عدم تكرار المخالفة مرة أخرى بعد إزالتها وتطبيق القانون.
وأضاف هشام فايز، رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة، أنه تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف ورصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وواصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي، تنفيذ حملات إزالة التعديات بالبناء المخالف على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء العشوائي على الري والصرف والبناء في المهد، حيث نفذت بحضور على الكيال و فضل الجبالي، نائبا رئيس المركز إزالة حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بقرية أبو عزيز بمساحة قيراط وإزالة حالة تعدٍ على الإصلاح الزراعي بعزبة كوم شفا بمساحة قيراط في حضور رئيس القرية ومسؤولي التنظيم ومسؤولي الجمعية الزراعية.
وأكد اللواء هاني بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، تمكنت من رصد وإزالة 4 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بالوحدة المحلية بقرية البرجاية على مساحة 4.5 قيراط، وذلك تحت إشراف مصطفى الدبيكي، نائب رئيس المركز والمدينة، وبحضور مصطفى الشريف، رئيس القرية وفني التنظيم والمتغيرات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفبن.