وزير التعليم ومحافظ مطروح يتابعان سير امتحانات الثانوية بلجنة مدرسة محمد سعد

تفقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، يرافقه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، لجنة مدرسة الشهيد الرائد محمد نجا سعد الثانوية بنات، وذلك لمتابعة انتظام سير العملية الامتحانية باللجنة.

جاء ذلك بحضور عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم، وإسماعيل جاتو، وكيل المديرية، والعميد عمرو عبدالمجيد، رئيس مدينة مرسي مطروح.

وتفقد وزير التربية والتعليم محافظ مطروح اللجان الامتحانية بالمدرسة، واستمع للطلاب عن رأيهم في مستوى الامتحانات متمنيًا التوفيق والنجاح للجميع.

وكان اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، قد استقبل اليوم، الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وذلك بديوان عام المحافظة خلال زيارته للمحافظة للاطمئنان على سير امتحانات شهادة الثانوية العامة وتفقد غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم وكذلك عدد من لجان الامتحانات بعدد من مدارس مطروح.

وتفقد الوزير ومحافظ مطروح، مركز توزيع الأسئلة بمدرسة زاهر جلال، واطمأنا على سبل الراحة باستراحة المراقبين والملاحظين بمجمع مدارس عادل الصفتى.

يذكر أن عدد الصف الثالث الثانوى بمطروح 2627 طالبًا وطالبة بالشهادة الثانوية العامة بأقسامها، منهم 1375 طالبًا فى قسم العلمى علوم، و1095 فى القسم الأدبي، و157 طالبًا فى قسم علمى رياضيات.