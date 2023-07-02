"بيت الروبى" يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا فى إيرادات السينما المصرية

حقق فيلم «بيت الروبي» بطولة النجم كريم عبدالعزيز رقما قياسيا جديدا في السينما المصرية من خلال تحقيق أعلى إيراد يومي في السينما على مدار تاريخها لليوم الثالث على التوالي وتصدره موسم عيد الأضحى بشكل كامل وبفارق كبير عن أقرب منافسيه.

إيرادات فيلم بيت الروبي

وجمع الفيلم أمس السبت إيرادات بقيمة 10,146,730 جنيها لتصل كل الإيرادات للفيلم خلال 11 يوما إلى 54 مليون جنيه و587 ألفا و528 جنيها ويواصل الفيلم تصدره لكل القاعات التي يتواجد فيها ومن المتوقع أن ترتفع الإيرادات بشكل كبير خلال الفترة القادمة.

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، ويناقش قضية "السوشيال ميديا"، ومهنة "الإنفلونسر" التي انتشرت الفترة الماضية بشكل كبير، من خلال قصة إبراهيم الروبي الذي يعيش هو وزوجته في إحدى المناطق الساحلية بعيدا عن القاهرة، ثم يأتي إليه شقيقه ليطلب منه الذهاب معه إلى القاهرة ليوم واحد، وهناك يواجه "السوشيال ميديا"، ويصبح عن طريق الصدفة "إنفلونسر" مشهورا ويحدث له العديد من المفارقات الكوميدية.

وفيلم "بيت الروبي" بطولة كريم عبدالعزيز، كريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، وضيوف الشرف محمد عبدالرحمن توتا، منى الشاذلى، مصطفى أبوسريع، محمد السويسي، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي.

قال الفنان كريم عبد العزيز إن السبب الرئيسي الذي جذبه للموافقة على خوض بطولة فيلم "بيت الروبي" هو أنه يناقش قضية هامة خلال العصر الحالي ونعيشها بالفعل، وهي قضية السوشيال ميديا وتأثيرها سواء بالسلب أو الإيجاب على الأسرة والمجتمع.

وعن غنائه الأغنية الدعائية للعمل "سمع هس" لأول مرة بمسيرته الفنية قال كريم عبدالعزيز، إن المطرب محمود العسيلي هو الذي شجعه على الغناء، مؤكدًا أنه تفاجأ بردود الأفعال حول الأغنية التي لم يتوقعها تمامًا وهو ما أسعده بشدة.