وزير الرياضة يهنئ المنتخب الأوليمبي.. ويحفزه للصعود لأولمبياد باريس 2024

هنأ وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، خلال اتصال هاتفي، المنتخب الأوليمبي لكرة القدم؛ للصعود لنصف نهائي أمم إفريقيا، بعد الفوز بهدفين نظيفين أمام منتخب الجابون وتصدره المجموعة.

وقال وزير الشباب والرياضة: "مبروك لمصر، وإن شاء الله تكمل على خير، المهمة ليست سهلة، ولكنكم بحجمها، وكلنا وراكم من أجل التأهل لأوليمبياد باريس وإسعاد الشعب المصري".

وطالب الوزير الجماهير المصرية بمؤازرة المنتخب الأوليمبي في مباراته القادمة أمام منتخب غينيا، والتأهل لأوليمبياد باريس 2024.

ويواجه المنتخب الأوليمبي، منتخب غينيا، بعد غد الثلاثاء، الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب طنجة بالمغرب.

وتأهل المنتخب الأوليمبي إلى الدور قبل النهائي لبطولة أمم إفريقيا لكرة القدم تحت 23 سنة والمقامة حاليا بالمغرب بعد فوزه على الجابون بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على استاد ابن بطوطة بمدينة طنجة في المغرب ضمن مواجهات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية.

سجل هدفي المنتخب محمود صابر في الدقيقة 82 بعد تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء وأسامة فيصل من ضربة جزاء في الدقيقة 90 وفي نفس المجموعة نجح منتخب مالي في الفوز علي النيجر بهدفين دون رد.

ونجح المنتخب في التأهل للدور قبل النهائي بعدما تصدر المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط يليه المنتخب المالي بـ6 نقاط ليحلق بالفراعنة للدور قبل النهائي بينما ودع كل من النيجر والجابون البطولة بعدما جاءت النيجر في المركز الثالث بـ4 نقاط وتذيلت الجابون النتيجة دون نقاط.

ومن المنتظر أن تلعب مصر في الدور قبل النهائي مع غينيا وصيف المجموعة الاولي في الثامنة مساء بعد غد بينما تلعب المغرب متصدر المجموعة الأولي مع منتخب مالي في نصف النهائي الآخر في الحادية عشرة مساء بعد غد.