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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

توقيف 322 شخصًا على خلفية أعمال شغب فى باريس

أعمال شغب في باريس
أعمال شغب في باريس

أوقِف 322 شخصًا في فرنسا، بينهم 126 في باريس وضاحيتها القريبة، حسب وزارة الداخلية، في وقت تتراجع حدة أعمال العنف التي أثارها مقتل الشاب نائل برصاص شرطي. 

وأفيد بتسجيل حوادث في الشانزليزيه في باريس، وفي مرسيليا (جنوب) حيث أوقِف 56 شخصًا، وفي ليون (وسط شرق)، حيث أوقِف 21 شخصًا، استنادًا إلى حصيلة موقتة.

في مرسيليا التي شكلت الجمعة الماضية مسرحًا لحوادث كبرى وعمليات نهب، عمل جهاز أمني ضخم الأحد على تفريق مجموعات من الشباب كان عددهم أقل من اليوم السابق.

في العاصمة، نشرت قوة كبيرة من عناصر إنفاذ القانون على طول جادة الشانزليزيه، فيما انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي منذ الجمعة دعوات إلى التجمع.

على طول الجادة، جالت مجموعات صغيرة من الشباب الذين ارتدوا ملابس سودًا تحت أنظار الشرطة أمام المتاجر.

كانت الشرطة تعمل على إخلاء آخر المجموعات المتبقية.

في ليون، أوقِف 21 شخصًا وفقًا لحصيلة أوردتها وزارة الداخلية مساءً.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان عن تعبئة زهاء 45 ألفًا من عناصر الشرطة والدرك ليل السبت الأحد للتعامل مع أعمال الشغب. 

باريس الشانزليزيه

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