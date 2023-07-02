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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مالى تعبر إلى نصف نهائى أمم أفريقيا تحت 23 عامًا بالفوز على النيجر بثنائية

منتخب مالي الأوليمبي
منتخب مالي الأوليمبي

تأهل المنتخب المالي، إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 تحت 23 عامًا، وذلك عقب تغلبه على نظيره منتخب النيجر، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب (مولاي الأمير عبدالله) بالرباط، في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثانية للبطولة المقامة حاليًا في المغرب.

ورفع منتخب مالي، رصيده إلى 6 نقاط، ليحتل وصافة المجموعة، خلف المنتخب المصري "المتصدر"، والفائز بدوره على الجابون، بثنائية نظيفة، بينما تجمد رصيد النيجر، عند 4 نقاط، في المركز الثالث.

افتتح مامادو سنجاري، التسجيل في الدقيقة التاسعة والأربعين، عبر ركلة جزاء، قبل أن يضيف شيخنا دومبيا، الهدف الثاني في الدقيقة الـ 90 من زمن اللقاء.

وكان منتخب مصر، قد بلغ الدور ذاته، بعد الفوز على نظيره منتخب الجابون، بثنائية دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب (ابن بطولة) بطنجة.

وسجل هدفي منتخب "الفراعنة" كل من محمود صابر في الدقيقة 83، وأسامة فيصل (من ركلة جزاء)، في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مالي، نظيره منتخب المغرب (المضيف)، عل أن يلتقي منتخب مصر، نظيره الغيني، في الدور نصف النهائي للبطولة.

وسيتأهل الفائز في كلا المباراتين بشكل مباشر، إلى مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية 2024 بباريس، إلى جانب التأهل للمباراة النهائية.

وسيخوض الفريقان الخاسران، مباراة تحديد المركز الثالث، من أجل حسم البطاقة الثالثة المباشرة، على أن يخوض المهزوم من تلك المباراة، ملحقًا عالميًا مع رابع قارة آسيا.

منتخب مالي مالي مصر الجابون النيجر كأس الأمم الإفريقية 2023 تحت 23 عام

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