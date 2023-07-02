ads
الأحد 02 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خالد محجوب لـ"الشاهد": التحقيقات باقتحام السجون كانت تمتد لليل وكانوا يطفئون النور علينا

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز والمستشار خالد محجوب

قال المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة، إنه تم عقد 26 جلسة أي أكثر من 120 ساعة وبعضها كان يمتد لليل ويتم إطفاء النور وقت شهادة اللواء الراحل عصام الشريف، وكان مساعد وزير السجون وتم ارتكاب الاقتحام وهو موجود وفي هذا الوقت اتهموا الشرطة أنها هي من فتحت السجون.

كان مخططًا لضرب مؤسسة من مؤسسات الدولة وهي الشرطة

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أننا لا نحقق في قضية جنايات ولكن قضية دفاع، واللواء عصام قدم ما يفيد استغاثته كمساعد وزير لوزير الداخلية حبيب العدلي، وقتها والمسئولين بقطاع الأمن العام، والجيش، بأن السجون المصرية تتعرض لاقتحام من عناصر مجهولة وطلب الدعم لأن الإشاعة التي كان مخطط لها هي ضرب مؤسسة من مؤسسات الدولة والجنائيات التي نظرت هي اقتحام الحدود الشرقية واقتحام السجون. 

وأشار إلى أنه تم العمل على الكاميرات وتم الانتهاء بعد الأدلة ثبت أن هناك عملية كبيرة تثبت براءة المتهم السيد عطية محمد عطية.

المستشار خالد محجوب إطفاء النور السجون المصرية اقتحام مؤسسات الدولة الشرطة

مواد متعلقة

المستشار خالد محجوب لـ"الشاهد": سجن وادى النطرون الوحيد الذى لم يُصور اقتحامه

المستشار خالد محجوب لـ"الشاهد": القضاة مستقلون ويحكمون بما يمليه عليهم ضميرهم

المستشار خالد محجوب لـ"الشاهد": جميع أوراق وسجلات "وادى النطرون" تعرضت للحرق فى 25 يناير

"محجوب" لـ"الشاهد": قرارات المحكمة كانت لا تنفذ فى عهد النائب العام طلعت عبدالله

"محجوب" يكشف لـ"الشاهد" كواليس التحقيقات فى اقتحام سجن وادى النطرون

الأكثر قراءة

الانضباط تستقر على إيقاف نجم الزمالك بسبب واقعته مع زيزو (خاص)

كى جى وان.. نتيجة تنسيق رياض الأطفال التجريبى بالرقم القومى 2024

مصر تبلغ نصف نهائى أمم إفريقيا تحت 23 عاما بفوز ثمين على الجابون

موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2023

المستشار خالد محجوب لـ"الشاهد": "عكاشة" شهد على من دخلوا سيناء واقتحموا السجون

خالد محجوب: الشهيد هشام بركات كان له دور كبير فى قضية اقتحام سجن وادى النطرون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

صيد الأفراح الصغيرة

ماجد حبته

أسبوع الخسائر السويدية

حسين دعسة

انفلات الشارع الفرنسى.. نحو الهمجية الاستعمارية المشتركة!

مؤمن المحمدي

الدورى السعودى على فين؟

علي سعدة

ثورة أنقذت وطنًا

د. منى حلمى

معجزة إنقاذ الوجود

أحمد عاطف

ماذا لو لم تنجح "ثورة 30 يونيو"؟

سارة الشلقاني

نبوءة 30 يونيو.. يوم الخلاص

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يهاجمون مزارعين فلسطينيين

بريطانيا وأستراليا وكندا يطالبون حكومة الاحتلال بالتراجع عن قرارها ببناء وحدات استيطانية

"الخارجية الفلسطينية" تطالب بوضع كل منظمات المستوطنين على قوائم الإرهاب