خالد محجوب لـ"الشاهد": التحقيقات باقتحام السجون كانت تمتد لليل وكانوا يطفئون النور علينا

قال المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة، إنه تم عقد 26 جلسة أي أكثر من 120 ساعة وبعضها كان يمتد لليل ويتم إطفاء النور وقت شهادة اللواء الراحل عصام الشريف، وكان مساعد وزير السجون وتم ارتكاب الاقتحام وهو موجود وفي هذا الوقت اتهموا الشرطة أنها هي من فتحت السجون.

كان مخططًا لضرب مؤسسة من مؤسسات الدولة وهي الشرطة

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أننا لا نحقق في قضية جنايات ولكن قضية دفاع، واللواء عصام قدم ما يفيد استغاثته كمساعد وزير لوزير الداخلية حبيب العدلي، وقتها والمسئولين بقطاع الأمن العام، والجيش، بأن السجون المصرية تتعرض لاقتحام من عناصر مجهولة وطلب الدعم لأن الإشاعة التي كان مخطط لها هي ضرب مؤسسة من مؤسسات الدولة والجنائيات التي نظرت هي اقتحام الحدود الشرقية واقتحام السجون.

وأشار إلى أنه تم العمل على الكاميرات وتم الانتهاء بعد الأدلة ثبت أن هناك عملية كبيرة تثبت براءة المتهم السيد عطية محمد عطية.