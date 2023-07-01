غدًا.. "الثعبان يبتلع الشمس" على مسرح 23 يوليو بالمحلة الكبرى

يستقبل مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى، فعاليات العرض المسرحي "الثعبان يبتلع الشمس"، ضمن عروض مسرح الطفل التي تقيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة بمحافظة الغربية، والتي بدأت مساء يوم الأحد الماضي، الموافق 25 يونيو المنقضي، واستمرت لمدة 3 ليالٍ، فيما تواصل المسرحية عروضها غدًا الأحد، بعد نهاية إجازة عيد الأضحى المبارك.

تدور أحداث العرض المسرحي الذي يقوم ببطولته فرقة أطفال مسرح 23 يوليو بالمحلة حول العالم الافتراضي الذي يعيش به سكان العالم، وكيف تحولوا من بشر إلى مجموعة من الروبوتات، حيث أصبحت الآلات تسيطر على كافة مجالات الحياة، في ذات الوقت الذي يحاول فيه "أبوفيس" تنفيذ خطته للسيطرة على العالم من خلال إطلاق فيروس خفي داخل لعبة.

يقوم بتجسيد الشخصيات على المسرح: سلمى كريم، باتريك نصرالله، أحمد عبدالسلام، مهند سركيس، عهد علي، بسمة جمال، ودنيا ناجي، تأليف هالة مصطفى، أغاني وأشعار مجدي الحمزاوي، ألحان حسام الشريف، غناء بسنت شميس وطارق أحمد، ديكور حسين راشد، استعراضات خالد النموري، مخرج منفذ عبدالعزيز خفاجي وأحمد عبدالسلام، ومن إخراج إبراهيم الطنطاوي.

يذكر أن العرض المسرحي "الثعبان يبتلع الشمس" من إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، ويأتي العرض ضمن العروض المسرحية لفرع ثقافة الغربية، برئاسة الأديب جابر سركيس، التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش.