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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عبدالحليم قنديل: انفصال "فاجنر" عن الجيش الروسى خدعة

فاجنر
فاجنر

قال الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل، إن التطورات الأخيرة في الجيش الروسي وانفصال قوات فاجنر لم تؤثر على الجيش الروسي، لأن هذه القوات بعيدة كل البعد عن الدفاع الأمامي الروسي. 

انفصال "فاجنر" 

وأكد عبدالحليم قنديل، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الرئيس الأمريكي ليست له علاقة وعلم  بانفصال "فاجنر" عن الجيش الروسي، وبالفعل تواصلت القوات الأمريكية مع روسيا بأنها ليست لها علاقة بانفصال فاجنر. 

فخ الجيش الروسي 

وتابع: "انفصال فاجنر عن الجيش الروسي أعتقد أنه فخ روسي لإعادة توظيف هذه القوات في اتجاه آخر، ولهذا لا أتوقع أن روسيا غير قادرة على توجيه وتوظيف فاجنر كيفما تشاء".

 

يذكر أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت بشكل كبير على كافة دول العالم، حيث تدهور الاقتصاد العالمي، إضافة إلى ارتفاع مؤشر التضخم.

عبد الحليم قنديل الحرب الروسية الأوكرانية اكسترا نيوز فاجنر قوات فاجنر

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