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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نيقولا معوض: دورى بمسلسل "ونوس" كان صعبًا وعليه جدل كبير

نيقولا معوض
نيقولا معوض

قال الفنان اللبناني نيقولا معوض، إنه بعد مشاركته في مسلسل "ونوس"، والذي قدم فيه شخصية "الشيخ فاروق"، تسبب في معرفة الناس لي وحقق به شهرة واسعة.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية dmc، أن العمل وقتها انتهى تصويره قبل رمضان، وبعدها سافر إلى لبنان وبعد عرضه وجد الجميع يتحدث معه ويقولون له: "أنت عندك بتعمل إيه تعالى مصر فيه عروض كتيرة".

وتابع أن الدور كان صعبًا وكانت عليه حالة جدل كبيرة، وهذ ما خدمه كثيرًا، مؤكدًا أن ما خدمه هو ترحيب الجمهور بالدور، وبعده أخذ قرارًا بالانتقال لمصر في 2016، وقدم بعدها "سابع جار، وطلعت روحي، وأمر واقع" وأشياء أخرى.

وأكد خلال الحلقة أن أهم ما يميز الجمهور المصري عن أي جمهور بأي مكان في العالم هو حبه للدراما وتقديره لها وكذلك انتقاده للشخصيات.

نيقولا معوض مسلسل ونوس حالة جدل شهرة الجمهور المصري ترحيب الجمهور

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