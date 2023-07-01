حرس الحدود يخطف تعادلاً قاتلاً من الاتحاد فى الدورى

خطف فريق حرس الحدود تعادلًا قاتلًا من ضيفه الاتحاد في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ32 لبطولة الدوري المصري الممتاز، بهدفين لكل منهما.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم حرس الحدود بهدف دون رد.

وفرض الاتحاد سيطرته على مجريات اللعب في الشوط الأول، ولكن الخطورة الهجومية كانت من نصيب فريق حرس الحدود الذي حاول لاعبوه الوصول للمرمى بأكثر من فرصة.

وجاء هدف حرس الحدود الوحيد في المباراة بالدقيقة 42 من عمر الشوط الأول بتسديدة من مصطفى جمال من خارج منطقة الجزاء بعد رمية تماس للحرس نفذت عرضية داخل المنطقة وأبعدها الدفاع ووصلت أمام مصطفى جمال الذي سددها مباشرة في المرمى على يسار الحارس المهدي سليمان.

ودخل الاتحاد السكندري الشوط الثاني من المباراة برغبة قوية في تسجيل هدف التعادل والعودة في نتيجة المباراة.

وسجل مابولولو هدف التعادل لفريق الاتحاد السكندري في الدقيقة 80 من عمر المباراة.

واستمرت المحاولات من قبل لاعبي فريق الاتحاد السكندري لتسجيل هدف الفوز، وجاء الهدف في الدقيقة 83 من تسديدة إبراهيم حسن من خارج منطقة الجزاء وارتطمت بمابولولو وغيرت اتجاهها لتسكن الشباك.

واندفع فريق حرس الحدود للهجوم في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة على أمل تسجيل هدف التعادل وحفظ ماء الوجه، فيما حاول لاعبو الاتحاد استغلال تقدم الحرس لتسجيل هدف ثالث مباغت وقتل المباراة.

وسجل محمد ممدوح هدف التعادل لحرس الحدود في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع بعدما حول كرة عرضية برأسه في الشباك على يمين الحارس المهدي سليمان.

واستحوذ الاتحاد السكندري على مجريات اللعب خلال المباراة بنسبة 64% مقابل 46% لصالح لاعبي فريق حرس الحدود.

ورفع الاتحاد السكندري رصيده لـ42 نقطة يحتل بها المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الممتاز، فيما رفع حرس الحدود رصيده لـ21 نقطة في المركز الأخير بجدول الترتيب، والذي استقر به بعد تأكد هبوطه لدوري الدرجة الثانية.