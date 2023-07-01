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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الفريق محمد حجازى يكشف أوجه التطوير داخل سلاح الدفاع الجوى

الفريق محمد حجازي
الفريق محمد حجازي

قال الفريق محمد حجازي، قائد قوات الدفاع الجوي المصري، إن كلية الدفاع الجوي تقوم باتخاذ الإجراءات التي تواكب التطوير المستمر في القوات المسلحة.

تطوير التدريس بالدفاع الجوي

وأكد الفريق محمد حجازي، خلال لقائه ببرنامج "درع الوطن" المذاع عبر فضائية "تن"، أن تطوير منظومة الدفاع الجوي شاملة، حيث يتم العمل على تطوير أسلوب اختيار أعضاء هيئة التدريس للعمل بالكلية، وتطوير وتحديث المناهج الدراسية بكلية الدفاع الجوي سواء كانت المناهج العسكرية والهندسية، ويتم العلم على بناء الشخصية القيادية بدراسة العلوم العسكرية وفن القيادة والتأهيل النفسي وزيادة الأقسام الهندسية.

مواكبة التطور العسكري التكنولوجي 

وأضاف في حديثه، أنه يتم العمل أيضاً على تطوير طرق التدريس من خلال تزويد المعامل بأحدث الأجهزة العلمية ويتم العمل حالياً على تطوير البيئة التعليمية بكلية الدفاع الجوي، معبراً: "كلية الدفاع الجوي تشهد طفرة غير مسبوقة وتطويرا في المكتبات وميادين الرماية وأساليب التدريب".

محمد حجازي الدفاع الجوي التطور العلمي بالدفاع الجوي قناة تن التعليم العسكري

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