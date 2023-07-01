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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

نجوم "أنا المصري" يحيون الليلة الثالثة لاحتفال الإنتاج الثقافي بـ30 يونيو

نجوم مسابقة انا المصري
نجوم مسابقة" انا المصري"

يحيى نجوم مسابقة "أنا المصرى" الليلة الثالثة لاحتفال قطاع شئون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال بذكرى ٣٠ يونيو، فى التاسعة من مساء غدٍ على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وذلك تحت رعاية د.نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة.

ويعيش الجمهور مع عدد من نجوم مسابقة " أنا المصرى" للأغنية الوطنية للشباب، الذين فازوا عبر دوراتها الخمس السابقة، تلك المسابقة التى أبرزت على الساحة الغنائية كوكبة من المطربين والمطربات الشباب الذين قدموا أعمالا غنائية وطنية مميزة.

ويشدو المطربون "أميرة رضا، منار الشاذلي، مؤمن خليل، أحمد شرف" نجوم مسابقة أنا المصرى، غدًا، بباقة من الأغانى الوطنية الشهيرة التى تغنى بها كبار نجوم الطرب فى مصر والعالم العربى، وإشراف موسيقي حاتم عزت.

يشار إلى أن فعاليات البرنامج تقدم مجانا للجمهور يوميا فى الفترة من ٣٠ يونيو وحتى ٥ يوليو ضمن العديد من الفعاليات التى تنظمها وزارة الثقافة فى مختلف القطاعات التابعة لها، احتفالا بذكرى ثورة ٣٠ يونيو.

ساحة مركز الهناجر قطاع شئون الإنتاج الثقافى المخرج خالد جلال مسابقة أنا المصرى الدكتورة نيفين الكيلاني

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