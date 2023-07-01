نادي النادي يحتفل بعيد الأضحى وذكرى ثورة 30 يونيو

نظمت إدارة نادي النادي فرع ٦ أكتوبر، احتفالية فنية كبيرة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك وتزامنا مع ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، والتي تضمنت عدداً من الفقرات المتنوعة، بحضور المطرب أدهم سليمان والمطربة آية عقيل.

شهد الحفل حضور خالد خلاف عضو مجلس الأمناء والدكتور عبداللطيف صبحي عضو مجلس الأمناء، وأحمد عادل المدير التنفيذي وعدداً من الشخصيات الرياضية والصحفية.

يأتي ذلك في إطار اهتمام مجلس الأمناء برئاسة المهندس محمد مختار الرشيدي بتقديم خدمات مميزة وأنشطة ثقافية وفنية وترفيهية متنوعة تليق باسم النادي وأعضاءه، وذلك ضمن توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.