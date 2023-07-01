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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحثة تكشف تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على الدول العربية

الحرب الروسية
الحرب الروسية

قالت سميرة لفريكي، باحثة في الشئون الدولية، إن الحرب الروسية الأوكرانية كانت لها عدة تأثيرات على الدول العربية ومنها الأمن الغذائي وحالة الاستقطاب التي نراها من طرف الدول الغربية وروسيا لمحاولة استقطاب الدول العربية.

وأضافت خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "الشرق الأوسط"، مع الإعلامية أميمة تمام، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن حالة الحياد التي اتخذتها الدول العربية لضمان سلمها ولم تترك لأحد أن يستغلها أو يستغل وضعها الداخلي، وأهم شيء كانت تعمل عليه الدول العربية هو أن تكون محايدة بإيجابية وتحاول الوساطة لضمان السلام العالمي وحتى لا يؤثر ذلك على مصالح الدول الشخصية. 

وتابعت أن الدول العربية يجب أن تستغل الأحداث لصالحها وأن تمسك العصا من المنتصف لتربح الأطراف العالمية وتتجنب الضغوط الغربية وتحاول استغلال فرص اجتماع "بريكس" في جنوب إفريقيا وتقدمت العديد من الدول مثل مصر والسعودية والجزائر للانضمام إليه حتى تكون عضوًا بالنظام العالمي الجديد، وحتى تخرج من هيمنة الصندوق الدولي.

الحرب الروسية الأوكرانية تأثيرات الدول العربية الأمن الغذائي حالة الحياد السلام العالمي

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