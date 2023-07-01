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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الكوراني يقترح عقد اجتماعات دورية مع مهندسي الغربية

نقابة المهندسين
نقابة المهندسين

اقترح د. تامر الكوراني، رئيس النقابة الفرعية للمهندسين بالغربية، عقد اجتماعات اجتماعات دورية لأعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية، لمناقشة ما يتم فى النقابة الفرعية كنوع من المصارحة و المكاشفة.

وقال الكوراني، في تصريحات له: "منذ تشرفت بثقة الجمعية العمومية بتكليفى برئاسة النقابة الفرعية وأسعى أنا ومجلس النقابة الموقر لخدمتكم.. وكنت اظن ان المهتمين بالشأن النقابى سيسعون لحضور جمعياتها العمومية والوقوف على آخر المستجدات و التطوات وكنت أظن أيضًا أن تواجدى شبه اليومى بالنقابة ومكتبي المفتوح دائما سياسة ناجحة فى التواصل معكم كما لم اتوانى يوما عن الرد على من يهاتفنى فى أى وقت.

وأضاف: لكن مع وجود وسائل التواصل المختلفة ووجود الكثير من الاحداث العامة المت بالنقابة العامة فى الشهور الأربعة الماضية اختلط الحابل بالنابل وأثرت كل مجموعة من المهندسين ان تصنع لنفسها مجموعة أو جروب وتتناقش سويا فى امور النقابة و رغم فوائد هذا الحراك النقابى إلاّ أنه فى كثير من الأوقات يفتقد الحصول على المعلومة من مصادرها و الوقوف على آخر التطورات والفعاليات.

واختتم: "اختصارا لكل هذه الأمور اقترح أن تتم اجتماعات دورية لمناقشة ما يتم فى النقابة الفرعية فاسهل الطرق هو اللقاء و المصارحة والمكاشفة.

تامر الكوراني النقابة الفرعية للمهندسين الجمعية العمومية الشأن النقابى التواصل الاجتماعي

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