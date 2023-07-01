خبير علاقات دولية: زيارة رئيس وزراء إسبانيا لكييف تؤكد الدعم الأوروبى لأوكرانيا

قال صلاح قيراطة، خبير علاقات دولية، إن زيارة رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، الثالثة للعاصمة الأوكرانية كييف في هذا التوقيت، تأتي للتأكيد على أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تقديم الدعم لأوكرانيا لإعادة بنائها وإعادة الأمن والأمان لها.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن عودة الأمن لا تشمل أوكرانيا فقط، ولكنها تشمل كل دول الاتحاد الأوروبي والغرب؛ لأن الأوضاع لو خرجت عن السيطرة في أوكرانيا ربما تمتد لمناطق جغرافية خارج أوكرانيا.

وتابع، أنه توجد فُرقة داخل دول الاتحاد الأوروبي، وأن المجر ترفض مد أوكرانيا بأي نوع من المساعدات، وليست وحدها ولكن النمسا ومالطا وإيرلندا، أعلنت عن الحياد في المساعدات العسكرية لأوكرانيا، مشيرًا إلى أن دساتير هذه البلاد تؤكد هذا الحياد.

وأكد أن كل دول الاتحاد الأوروبي بانجرارها خلف القيادة الأمريكية فقدت وحدتها، وأصبحت كل دولة تتحرك من خلال مصالحها.