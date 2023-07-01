توريد 130% من مستهدف القمح إلى شون دمياط

تابعت د. منال عوض محافظ دمياط، أعمال الحملات التى نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية، خلال رابع أيام عيد الأضحى، حيث استهدفت المرور على الأسواق بمدن رأس البر و الروضة والسرو وعدد من قرى مركزى دمياط وفارسكور، وكذلك مطاحن القطاع الخاص بمدينة دمياط الجديدة.

أسفرت الحملات عن ضبط 47 مخالفة، وذلك لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والأوزان المقررة والتصرف فى دقيق مدعم خارج المنظومة وعدم الإعلان عن سعر استبدال أسطوانات الغاز، وكذلك عدم تسليم بون الصرف وعدم الإعلان عن أسعار وكميات المقررات التموينية للبدالين التموينيين عن الشهر الجارى، بجانب ضبط عجز فى تعبئة شكائر الدقيق بالمطاحن وعدم الإعلان عن الأسعار ومخالفة الاشتراطات الصحية.

وأعلنت مديرية التموين عن إعادة فتح الشون عقب انتهاء اجازة العيد لتوريد القمح ، حيث بلغ إجمالى الكميات الموردة ٦٠٢٤٦ طنًا بمعدل ١٣٠٪ من المستهدف.

وتم دعم مديرية الشئون الصحية بدمياط سيارة تبريد ماركة تويتا موديل 2022 مكيفة بثلاجة تابعة لشركة ثيرموكينج العالمية لنقل الطعوم، وضمان الحفاظ عليها، وفقًا لدرجات الحرارة المناسبة لها، ويأتي ذلك أيضًا بعد عدة أسابيع من دعم المراكز الطبية والوحدات الصحية بعدد (٣٥) ثلاجة مخصصة لحفظ الطعوم الروتينية، مارركة HBC-240 و٢٠ تلاجة ماركة HBC-260 وعدد (٤٢) ثلاجة HBC-120 -عدد (١) تلاجة (VLS304) وعدد (٢) ديب فريزر( HBD286) وعدد (٢٠) ديب فريزر(MF 114) وعدد(٢٠) ديب فريزر الكتروستار ٥ درج وعدد (٤٢) صندوق تبريد ١٦ لترًا وعدد (٥٠) صندوق تبريد ٦ لترات وعدد(٨٨) حامل طعوم ٣.٤ لتر وعدد (٢٦) حامل طعوم ١,٧ لتر وعدد (٤٠) حامل طعوم ٠.٩ لتر وعدد (٢٥٠٠) أكياس تبريد.

شملت سلسلة الإمدادات الطبية القطاع العلاجي بالمحافظة في الفترة السابقة، حيث تم دعم العديد من المستشفيات بالتجهيزات الطبية اللازمة لها، في إطار استراتيجية وزارة الصحة لتطوير ورفع كفاءة وتحسين الخدمات بالمنشآت الصحية، بهدف توفير حياة صحية آمنة وكريمة للمواطن المصري.