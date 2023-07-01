ابتداءً من الثلاثاء.. استئناف النشاط الصيفي بمركز رامتان الثقافي

أعلن مركز رامتان الثقافي بمتحف طه حسين استئناف النشاط الصيفي؛ اعتبارًا من الثلاثاء المقبل من العاشرة والنصف صباحًا.

وقدم مركز رامتان الثقافي عدد من الورش منها ورشة رسم وورشة الجلد الطبيعي؛ ويستكمل المركز أنشطته في اليوم التالي الأربعاء الموافق 5 يوليو بإقامة ورشة رسم، وورشة مسرح في العاشرة والنصف صباحاً.

على جانب آخر، يفتتح قطاع الفنون التشكيلية معرض الفنانة فيبي سعيد بعنوان "نساء النيل"، وذلك في السابعة من مساء الخميس المقبل بقاعة "نهضة مصر" بمركز محمود مختار الثقافي، ويستمر المعرض حتى 16 يوليو 2023 على أن يستقبل الجمهور يومياً من التاسعة صباحًا إلى التاسعة مساءً غدٍ يوم الجمعة.

ويهدف قطاع الفنون التشكيلية إلى إثراء الثقافة والفنون باحتضان وتطوير ونشر المتاحف الفنية والقومية وإدارة مراكز الفنون والإنتاج الفنى، إضافة إلى الاضطلاع بتنظيم العديد من الفعاليات الثقافية المحلية والدولية والارتقاء بالحركة التشكيلية المصرية والوصول بها إلى العالمية وتعظيم دورها الثقافى والاجتماعى والمهنى والاقتصادى بتفعيل وتيسير سبل الثقافة وصولاً إلى التنمية الثقافية الشاملة لجميع فئات الشعب المصرى إثراءً للشخصية المصرية ودعمًا للاقتصاد القومى.

أما عن دور قطاع الفنون التشكيلة في الحياة الفنية والثقافية يتمثل في قيام قطاع الفنون التشكيلية بالدور الأساسي والأكثر أهمية تجاه الفنون التشكيلية ورعايتها، ويتمثل هذا الدور في تنظيم المعارض القومية والدولية وكذلك الإشراف على المتاحف الفنية والقومية وما تحويه من كنوز وروائع سواء كانت إبداعات لفنانين مصريين أو عالميين أو مقتنيات خاصة بأبرز رموز وأعلام الفكر والثقافة والسياسة، إضافة إلى اضطلاعه بتنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية وورش العمل الفنية.

وأبرز أنشطة القطاع والمواقع التابعة له، تتمثل في المعارض وهى تنقسم إلى 3 أنواع"معارض دولية معارض قومية، معارض محلية (فردية وجماعية)، والمتاحف وتنقسم إلى نوعين"متاحف فنية، متاحف قومية".