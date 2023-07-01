شريف صالح: "حياة كريمة" درة تاج الصعيد.. وبناء المواطن أولى اهتمامات الدولة

قال اللواء أركان حرب رئيس هيئة تنمية الصعيد، شريف صالح، إن الصعيد كان يواجه الكثير من التحديات نتيجة عدم إدراجه على خطط التنمية قبل ٣٠ يونيو، حيث كان هناك افتقار شبه كامل للخدمات والمرافق في الصعيد، وهذا التدهور كان سبب مباشر في زيادة معدلات البطالة.

تنمية الصعيد

وأكد اللواء أركان حرب رئيس هيئة تنمية الصعيد، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر شهد الصعيد طفرة تنموية غير مسبوقة على الإطلاق، حيث تم تخصيص جزء كبير من ميزانية الدولة لتطوير وتنمية الصعيد.

رفع جودة خدمات الصعيد

وأضاف في حديثه، أن الدولة المصرية بدأت التنمية بتحسين جودة الطرق والكباري، وتلك المشروعات سهلت المشروعات الاستثمارية شرق وغرب النيل، كما تم تطوير البنية التحتية، تحسين المرافق خاصة الكهرباء والمياه النظيفة، ربط جميع الخدمات المقدمة للمواطن بالتكنولوجيا الرقمية.

بناء المواطن

وأشار إلى، أن التنمية في الصعيد لم تقتصر عند حد تطوير الخدمات، بل وصل الأمر إلى الاهتمام بالتعليم، والصحة، وهذا الاهتمام يندرج تحت عنوان أساسي وهو بناء الإنسان.

وتابع: "الدولة حريصة على تطوير الصناعة وتعزيز تواجدها على أرض مصر، من أجل الارتقاء بالاقتصاد المصري لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ثم الاتجاه نحو التصدير لتحسين معيشة ورفاهية المواطن المصري".

واستطرد: "مشروع حياة كريمة هو درة التاج، حيث استطاعت الدولة المصرية القيام بهذا المشروع العظيم في ظل التحديات الاقتصادية العالمية".