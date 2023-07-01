الرئيس الفلسطينى ينعى وزير شئون الأسرى والمحررين

نعى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبومازن، وزير شئون الأسرى والمحررين الوزير قدري أبو بكر.

وقال أبومازن، إن أبوبكر أمضى حياته مناضلًا صلبًا مدافعًا عن فلسطين، وقضيتها، وشعبها، وقرارها الوطني المستقل، مشيدًا بدوره الوطني والنضالي المشرف، وعمله في مؤسسات الدولة الفلسطينية.

وأضاف الرئيس الفلسطيني، أن أبوبكر وقف في المقدمة مدافعًا عن قضايا وطنه وشعبه في ساحات العمل والنضال الوطني، وفي الساحة الدولية، منذ بدايات العمل الوطني، كما أثنى على مسيرته المشرفة.

ولقي وزير شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، قدري أبوبكر، اليوم السبت، مصرعه إثر حادث مروع شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، نقلًا عن المتحدث الرسمي باسم الشرطة الفلسطينية، العقيد لؤي أرزيقات، بأن 3 مواطنين توفوا، بينهم رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين، إثر حادث سير مروع على الطريق الواصل شمال شرق سلفيت.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن الوزير أبوبكر لقي مصرعه إثر حادث قرب بلدة جماعين جنوبي نابلس.

وأضاف الإعلام الفلسطيني أن الوزير توفي مع مرافقه، كما لقي شخص آخر مصرعه في الحادث.

وكان قدري أبوبكر عائدًا من احتفال معايدة نظمته مؤسسة محلية لأطفال الأسرى، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قبل وقوع الحادث.