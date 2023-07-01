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السبت 01 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

بانوراما عن إنجيل القديس يوحنا بكنيسة سيدة السلام فى شرم الشيخ

كنيسة
كنيسة

نظم معلمو ومعلمات نشاط التعليم المسيحي، بكنيسة العذراء سيدة السلام، بشرم الشيخ،  بانوراما لأطفال الكنيسة حول إنجيل القديس يوحنا.

جاءت البانوراما تزامنًا مع بدء مسابقات إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، واللجنة الأسقفية للتعليم المسيحي، بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، عن الإنجيل المقدس، بحسب القديس يوحنا.

تضمن برنامج البانوراما الفقرات التكوينية، والترفيهية، بالإضافة إلى اللقاءات التحضيرية على مدار أيام البانوراما، التي جاءت كالتالي:

١- القديس يوحنا إنجيل ودعوة.
٢- معجزات وألقاب السيد المسيح نور وحياة.
٣- لقاءات السيد المسيح حرية ورسالة.

واختتمت البانوراما، برحلة إلى أحد النوادي الرياضية الاجتماعية، بشرم الشيخ. ومن المزمع، عمل بانوراما أخرى، الأسبوع القادم في البازيليك حول ثمار الروح، بقيادة خدام كاتدرائية القديس مار مرقس الرسول، بالإسماعيلية.

جدير بالذكر أن فعاليات هذه البانوراما، استمرت لمدة ثلاثة أيام متتالية.

الاجتماعية البانوراما البطريركية الاسماعيلى الأسقفية الأسقف اقباط الكاثوليك التقاط الصور التعليم المسيحي

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