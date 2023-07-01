صندوق النقد: 305 ملايين دولار مساعدات لـ بوركينا فاسو

أعلن صندوق النقد الدولي في بيان، أنه وافق على برنامج مساعدات لبوركينا فاسو بقيمة إجمالية تبلغ 305 ملايين دولار من أجل "تعزيز مقاومة الصدمات والحدّ من الفقر" في البلاد.

وقال رئيس بعثة الصندوق "مارتن شندلر" في بيان إن "البرنامج الاقتصادي يهدف إلى إعادة استقرار الاقتصاد الكلّي و(إتاحة) القدرة على تحمّل الديون، مع إرساء الأسس لنمو أقوى وأكثر شمولاً".

وتنصّ الإصلاحات المخطّط لها في إطار البرنامج، خصوصًا على تحسين كفاءة المؤسّسات العامة في قطاع الطاقة، وتعبئة أفضل للموارد الضريبية، وتنفيذ تدابير اجتماعية يجري تمويلها من خلال تحسين النمو.