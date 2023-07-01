في ذكرى وفاته.. رحلة عزت أبو عوف من الطب لـ"4M"

بمجرد ظهوره على الشاشة كانت له طلته الخاصة التي عشقها جميع الأجيال، سواء كان داخل السينما، أو من خلال المسلسلات التلفزيونية، اليوم 1 يوليو، هو حلول ذكرى وفاة الفنان القدير عزت أبو عوف، الذي رحل عن عالمنا في مطلع شهر يونيو من عام 2018، عقب تعرضه لوعكة صحية شديدة في القلب والكبد.

خلف الفنان الراحل عزت أبو عوف، إرثاً فنياً كبيرًا سينمائيًا وتلفزيونيًا، خاصة في الأدوار الكوميدية التي عشقها الجمهور، ولا زال يعيدها مشاهدتها حتى الآن، وهذا بسبب أنه معجون بالفن، وانتمائه لعائلة فنية كاملة، ليرث "أبو عوف" عن عائلته الفن على الرغم من عمله في مجال الطب لمدة زادت عن الـ12 عامًا، بعد تخرجه من كلية الطب.

أحب الفنان عزت أبوعوف، الفن كثيرًا، ليرث بالتحديد حبه للموسيقي من الفنان الراحل أحمد شفيق أبوعوف ليتعلم أصول الموسيقى منه، وهذا جعله يتمكن في الثمنينات من بناء "باند موسيقي" رفقة شقيقاته الفتيات، وهن " منال وميرفت ومها" تحت مسمى فرقة الفور أم "4M"، والتي لاقت انتشارا واسعا وكبيرا آنذاك، وأشاد بها الكثير وأحبوا الأغاني والموسيقى التي قدموها.

تمكنت فرقة الفور أم "4M"، من تقيم أول عرض خاص بهم في مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، وقدمت الفرقة حينها عدة ألبومات فنية منها "جنون الديسكو، ليالي زمان، دبدوبة التخينة، لا عجب كده ولا كده”، كما شاركت الفرقة في فيلم“ ابني حبيبي”، وعلى الرغم من النجاح الذي حقنته الفرقة إلا أنهم لم يستمروا سويا.

أبو عوف من طبيب لفنان

وقرر الفنان الراحل عزت أبوعوف وشقيقته مها أبو عوف، الاتجاه إلى عالم الفن واستكمال حلمهم الذي بدأوه منذ البداية سويًا، لتكون بدايته مع المخرج خيري بشارة في فيلم "آيس كريم في جليم" مع عمرو دياب وحسين الإمام وسيمون، ومن ثم تتوالى الأعمال الفنية له ويتحول من طبيب لفنان.