أضرار المشروبات الغازية على الجسم والبدائل لها

يشكل إدمان تناول المشروبات الغازية خطر كبير على جسم الإنسان، لأنه يصيب محبيينه بأمراض كثيرة تؤثر على الأسنان والعظام وصحة القلب.

يمكنك التخلص من هذه العادة السيئة حفاظاً على صحتك وصحة أسرتك من أضرار المشروبات الغازية على الجسم، ونرصد لكم في السطور التالية بدائل يمكنك متابعتها بعد تناولك للطعام بدلاً من شرب مشروبات تحتوي على الصودا، وإليكم التفاصيل على النحو التالي وفقاً لموقع “health.clevelandclinic”.

أضرار المشروبات الغازية على الجسم

إذا كنت من ضمن الأشخاص المعتمدين على شرب المشروبات الغازية بكثرة خصوصاً بعد الانتهاء من تناول الطعام إليك الأضرار لتجنب تناولها:

1 - كثرة تناول المشروبات الغازية يؤدي إلى تسوس في الأسنان.

2 - ارتفاع سكر الدم لدى المصابين بمرض السكر.

3 - انخفاض كثافة المعادن في العظام والجسم.

4 - تناول المشروبات الغازية يؤدي إلى زيادة الوزن.

5 - ارتفاع خطر الإصابه بأمراض القلب.

6 - تعمل على انتفاخ البطن الغازات.

7 - ارتفاع خطر الإصابه بتصلب الشرايين.

8 - تزيد الشعور بالجوع.

9 - تزيد من خطر الإصابه بضعف الانتصاب.

10 - المشروبات الغازية تضر بصحة الأطفال صغار السن.

11 - شرب الصودا يزيد خطر الإصابه بالخرف والسكته الدماغية.

بدائل لتناولها بعد الطعام بدلاً من المشروبات الغازية

1 - شرب العصائر الطبيعية ستكون بديل أفضل.

2 - شرب النعناع باليمون من المشروبات المنعشة.

3 - تناول ثمرة فاكهة بدلاً من المشروبات الغازية وستشعر بالطاقة والنشاط.

4 - المشروبات الساخنة من ضمن مهدئات المعده خصوصاً بعد الأكل، يمكنك شرب الشاي الأخضر أو الينسون بعد تناولك لطعامك بساعة أو ساعتين.

5 - يمكنك شرب المشروبات الفوارة وستعطيك نفس النتيجة.

6 - شرب الشاي المثلج او القهوة الباردة.