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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

دعم صحة دمياط بسيارة لنقل وحفظ الطعوم

صحة دمياط
صحة دمياط

أعلن الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن هناك دعم مستمر للمنظومة الصحية بمحافظة دمياط في إطار رفع كفاءة سلسلة التبريد ومعداتها واستكمالًا للدعم الذي حصل عليه القطاع الوقائي بمديرية الصحة بدمياط، من وزارة الصحة والسكان.

وتم دعم مديرية الشؤون الصحية بدمياط سيارة تبريد ماركة تويتا موديل 2022 مكيفة بثلاجة تابعة لشركة ثيرموكينج العالمية لنقل الطعوم، وضمان الحفاظ عليها، وفقاً لدرجات الحرارة المناسبة لها، ويأتي ذلك أيضًا بعد عدة أسابيع من دعم المراكز الطبية والوحدات الصحية بعدد (٣٥) ثلاجة مخصصة لحفظ الطعوم الروتينية، ماركة HBC-240، وعدد (٢٠) ثلاجة ماركة HBC-260 وعدد (٤٢) ثلاجة  HBC-120 -عدد (١) ثلاجة(VLS304)  وعدد (٢) ديب فريزر (HBD 286) وعدد (٢٠) ديب فريزر( MF 114) وعدد(٢٠) ديب فريزر الكتروستار ٥ درج وعدد (٤٢) صندوق تبريد ١٦ لتر وعدد (٥٠) صندوق تبريد ٦لتر وعدد(٨٨) حامل طعوم ٣,٤ لتر وعدد (٢٦) حامل طعوم ١,٧ لتر وعدد (٤٠) حامل طعوم ٠.٩ لتر وعدد (٢٥٠٠) أكياس تبريد.

وشملت سلسلة الإمدادات الطبية أيضًا القطاع العلاجي بالمحافظة في الفترة السابقة، حيث تم دعم العديد من المستشفيات بالتجهيزات الطبية اللازمة لها في إطار استراتيجية وزارة الصحة لتطوير ورفع كفاءة وتحسين الخدمات بالمنشأت الصحية بهدف توفير حياة صحية آمنة وكريمة للمواطن المصري.

صحة دمياط وكيل صحة دمياط طعوم دمياط

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