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السبت 01 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تشميع "أبوعلى".. كشف تفاصيل جديدة حول واقعة "جزار المونوريل" (خاص)

تشميع محل الجزار
تشميع محل الجزار المعلق للأضحية في أحد أعمدة المونوريل

قال اللواء إبراهيم عوض، سكرتير عام محافظة القاهرة، إنه تم غلق وتشميع جزارة أبوعلي، الكائنة بـ2 شارع عبدالقاهر الجرجاني مع شارع زاكر حسين، بالحي السابع.

وأوضح "عوض"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه صاحب محل الجزارة (أبوعلي) هو من علّق الأضحية في أحد أعمدة المونوريل، مشيرًا إلى تحرير عدد من المحاضر "إشغال، بيئة، إتلاف، غلق وتشميع".

كانت محافظة القاهرة قد قالت إن واقعة قيام أحد محال الجزارة بالتعدي على أحد أعمدة المونوريل حدثت أول أيام عيد الأضحى المبارك، وقامت الأجهزة المعنية بحي شرق مدينة نصر بإزالة المخالفة على الفور في حينه، وتحررت المحاضر القانونية اللازمة ضد المخالف.

وأهابت محافظة القاهرة بالمواطنين الحفاظ على الممتلكات العامة والبيئة لعدم تعرضهم للمساءلة القانونية، مؤكدة وجود رقابة مشددة بالشوارع لمنع المخالفات واتخاذ الإجراءات الحاسمة حيالها.

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المونويل أضحية بأعمدة المونوريل محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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