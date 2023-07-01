تشميع "أبوعلى".. كشف تفاصيل جديدة حول واقعة "جزار المونوريل" (خاص)

قال اللواء إبراهيم عوض، سكرتير عام محافظة القاهرة، إنه تم غلق وتشميع جزارة أبوعلي، الكائنة بـ2 شارع عبدالقاهر الجرجاني مع شارع زاكر حسين، بالحي السابع.

وأوضح "عوض"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه صاحب محل الجزارة (أبوعلي) هو من علّق الأضحية في أحد أعمدة المونوريل، مشيرًا إلى تحرير عدد من المحاضر "إشغال، بيئة، إتلاف، غلق وتشميع".

كانت محافظة القاهرة قد قالت إن واقعة قيام أحد محال الجزارة بالتعدي على أحد أعمدة المونوريل حدثت أول أيام عيد الأضحى المبارك، وقامت الأجهزة المعنية بحي شرق مدينة نصر بإزالة المخالفة على الفور في حينه، وتحررت المحاضر القانونية اللازمة ضد المخالف.

وأهابت محافظة القاهرة بالمواطنين الحفاظ على الممتلكات العامة والبيئة لعدم تعرضهم للمساءلة القانونية، مؤكدة وجود رقابة مشددة بالشوارع لمنع المخالفات واتخاذ الإجراءات الحاسمة حيالها.

IMG-20230701-WA0023

IMG-20230701-WA0022

IMG-20230701-WA0021

IMG-20230701-WA0020

IMG-20230701-WA0019

IMG-20230701-WA0018

IMG-20230701-WA0017

IMG-20230701-WA0016

IMG-20230701-WA0015

IMG-20230701-WA0014