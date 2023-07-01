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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

شحن 50 ألف طن من خام الكلينكر إلى كوت ديفوار عبر ميناء شرق بورسعيد

ميناء شرق بورسعيد
ميناء شرق بورسعيد

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى بيان صادر اليوم عن استمرار شحن خام الكلينكر إلى الأسواق الإفريقية وخاصة كوت ديفوار عبر الأرصفة الجديدة للميناء فقد استقبلت السفينة LOWLANDS MIMOSA القادمة من تركيا لشحن 50 ألف طن من خام الكلينكر إلى كوت ديفوار.


على جانب آخر، فقد استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة  M.V.CELESTIA القادمة من الاسكندرية وذلك لتفريغ  1473 طن حديد وسوف تغادر السفينة الميناء فور انتهاء عمليات التفريغ مستكملة رحلتها البحرية فى حوض البحر المتوسط.


وفي هذا الصدد، اتخذ الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن  من وإلى الميناء وعمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.

 

50 ألف استمر استقبلت اقتصادية الإجراءات الخاصة 50 ألف طن

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