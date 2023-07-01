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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رسميًا.. العراق يطالب حكومة السويد بتسليمه "حارق القرآن"

حارق القرآن الكريم
حارق القرآن الكريم في ستوكهولم

دعا نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، الحكومة السويدية إلى تسليم حارق القرآن الكريم في ستوكهولم، إلى الحكومة العراقيَّة من أجل محاكمته وفق القانون العراقي.

وذكرت وزارة الخارجية، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم السبت، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، تلقى اتصالًا هاتفيًّا، يوم الجمعة المُوافِق 2023/6/30، من نظيره السويدي توبياس بيلستروم، وجرى خلال الاتصال مناقشة تداعيات حرق القرآن الكريم من قبل أحد المتطرفين في العاصمة السويدية ستوكهولم، يوم الأربعاء المُوافِق 2023/6/28".

وأعرب وزير الخارجية، خلال الاتصال، عن "إدانة واستنكار جُمْهُوريَّة العراق الشديدين، لهذا العمل الشنيع الذي يمثّل إهانة بالغة للمقدسات الدينية، ويؤجج مشاعر المسلمين حول العالم وتشكل استفزازًا خطيرًا لهم".

وأشار إلى أنَّ "حرق نسخة من المصحف الشريف لا يأتي ضمن سياق حرية التعبير، وإنما للتحريض على العنف وزرع الكراهية ودعم ظاهرة الإسلاموفوبيا"، مُطالبًا الحكومة السويدية بـ"اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق هذا الشخص".

ودعا فؤاد حسين الحكومة السويدية إلى "تسليمه للحكومة العراقيَّة من أجل محاكمته وفق القانون العراقي".

من جانبه، أعرب وزير الخارجيَّة السويدي عن "استنكار حكومة بلاده لهذا العمل"، معبرًا عن "عميق أسفه لما حدث".

وأكد الوزير السويدي أنَّ "الحكومة السويديَّة ترفض بشدة مثل هذه الأعمال المعادية للإسلام، وأنَّها لا تدعم أو تتغاضى بأي حال عن الآراء المعادية للإسلام التي عبر عنها الشخص المعني خلال هذه الواقعة"، مُضيفًا أنَّ "حكومة السويد تتفهم تمامًا أنَّ المسلمين في السويد وفي الدول الأخرى قد شعروا بالإهانة لما حدث".

مجلس الوزراء العراقي مجلس الوزراء فؤاد حسين الحكومة السويدية ستوكهولم

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