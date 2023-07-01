حديقة حيوان الإسكندرية تستقبل 34 ألف زائر خلال ثلاث أيام بعيد الأضحى

شهدت حديقة الحيوان بالإسكندرية إقبالًا كثيفًا خلال من أهالي المدينة والزائرين من المحافظات الأخرى خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وقالت الدكتورة نبيلة وليم، مدير حديقة الحيوان بالإسكندرية إن الحديقة شهدت إقبالًا كبيرًا منذ بداية أيام عيد الأضحى، مشيرة إلى أن الإقبال مستمر خلال أيام الإجازات.

وأوضحت لـ"الدستور" أن أول أيام العيد استقبلت الحديقة 4 آلاف زائر، وثاني أيام العيد استقبلت الحديقة 13 ألف زائر، فيما استقبلت الحديقة أمس ثالث أيام العيد 17 ألف زائر، بإجمالي 34 ألف زائر خلال 3 أيام، مشيرة إلى أن اليوم رابع أيام العيد شهد إقبالًا كبيرا ولم يتم حصر اعداد الزائرين اليوم.

وأضافت أن الحديقة تشهد مجموعة من الولدات الحديثة لبعض الحيوانات منها: القروض الحبشي، والنانيس العبلنج، وفقس في الطاووس والبجع.

وأشارت إلى الحديقة شهدت حديقة خاصة للأطفال تحت اسم petting zoo، التي يوجد بها مجموعة من الحيوانات يستطيع الطفل التعامل معها عن قرب، مثل أنواع من الماعز الاسيوي، وأعواع من الماعز الفرنساوي، وأنوع من الببغاوات، وغيرها من الحيوانات والطيور التي يمكن للطفل التعامل معها بشكل مباشر للأستمتاع بها.

وأكدت أن الحديقة استعدت بشكل مكثف لاستقبال الزائرين، خلال أيام عيد الأضحى، لافتة أن بالإضافة إلى أيام العيد، الأستعدادات مستمرة حيث تشهد الحديقة إقبالا كبيرًا خلال موسم الصيف والإجازات.