مهاجم تشيلسي الجديد يكشف دور ماني في انضمامه للبلوز

كشف السنغالي نيكولاس جاكسون مهاجم تشيلسي الإنجليزي الجديد، عن دور مواطنه ساديو ماني لاعب بايرن ميونخ الألماني في انضمامه للبلوز.

وقال جاكسون في تصريحات صحفية اليوم: "لقد تحدثت إلى ساديو ماني، قال أشياء رائعة عن المدرب ماوريسيو بوكيتينيو ، أخبرني ساديو إنه سيساعدني كثيرًا في التحسين والقيام بعمل جيد إذا استمعت إلى ما سيقوله لي ، وهذا بالضبط ما سأفعله".

وأضاف: “هذه هي المرة الأولى التي أذهب فيها إلى ستامفورد بريدج، إنه كبير جدا والجماهير بالقرب من الملعب ، ملعب فياريال من هذا القبيل ، لذلك أنا معتاد على وجود الجماهير بالقرب من الملعب وأحب ذلك كثيرًا”.

وضم تشيلسي جاكسون قادماً من فياريال الإسباني بعقد يمتد لـ8 سنوات، وقدرت وسائل الإعلام البريطانية قيمة الصفقة بحوالي 32 مليون جنيه استرليني.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً، والذي لعب مرتين مع منتخب السنغال، 13 هدفاً الموسم الماضي في حملة رائعة مع فريق فياريال الإسباني.

كما سجل 9 أهداف في آخر 8 مباريات، حيث احتل فريق الغواصة الصفراء المركز الخامس في جدول ترتيب الليجا.