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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

تهنئة الأنبا تكلا مطران دشنا بمناسبة عيد الأضحى المبارك

الأنبا تكلا
الأنبا تكلا

زار نيافة الأنبا تكلا مطران دشنا للأقباط الأرثوذكس، وبرفقته وفد من كهنة وأراخنة الإيبارشية، مبنى محافظة قنا وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.


كان في استقبال الأنبا تكلا مطران دشنا للأقباط الأرثوذكس، والوفد المرافق اللواء أشرف الداودي محافظ قنا.

كما زار الأنبا تكلا مطران دشنا للأقباط الأرثوذكس، والوفد الكنسي مبنى مديرية الأمن لتقديم التهنئة للواء إيهاب طه مدير الأمن وقيادات المديرية. 

وكذلك الأنبا تكلا مطران دشنا للأقباط الأرثوذكس والوف نواب البرلمان عن المحافظة، والقيادات التنفيذية والدينية والمحلية، حيث قدموا التهنئة لقياداتها بالعيد.

 

تهنئة إيبارشية ميت غمر بعيد الأضحى

وكان قد زار نيافة الأنبا صليب أسقف إيبارشية ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية للأقباط الأرثوذكس، وبرفقته وفد من كهنة وأراخنة الإيبارشية والأب القمص تادرس سدرة وكيل مطرانية الزقازيق ومنيا القمح، اليوم، مبنى محافظة الشرقية وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

 كما قدم نيافة الأنبا صليب أسقف إيبارشية ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية للأقباط الأرثوذكس، التهنئة نيابة عن نيافة الأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح المتواجد حاليًا خارج البلاد.

كان في استقبال نيافة الأنبا صليب أسقف إيبارشية ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية للأقباط الأرثوذكس والوفد المرافق الدكتور محمود غراب محافظ الشرقية.

 

كما أرسل نيافة الأنبا باخوميوس مطران إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، كلًا من الأب القمص متى زكريا والأب القس نوح نبيل وذلك لتقديم التهنئة نيابة عن الإيبارشية، بعيد الأضحى المبارك لقيادات محافظة مطروح.

وزار الوفد الذي أرسله الأنبا باخوميوس مطران إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، مبنى المحافظة وكان في استقبالهما اللواء خالد شعيب محافظ مطروح حيث قدما التهنئة بالعيد له ولنواب البرلمان عن المحافظة، والقيادات التنفيذية والدينية والمحلية.

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