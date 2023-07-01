إجراءات عاجلة من "القومية للأنفاق" بشأن واقعة "جزار المونوريل"

أصدرت الهيئة القومية للأنفاق، بيانًا، حول الصورة المتداولة لأحد الجزارين، الذي يستخدم الأعمدة الخرسانية للمونوريل، في تعليق الذبائح التي يبيعها لزبائنه.

واستنكرت القومية للأنفاق، في بيانها، اليوم السبت، هذا السلوك غير المسؤول وغير الحضاري مع أحد مشروعات النقل الجماعي الأخضر الآمنة والنظيفة المستدامة الصديقة للبيئة، والتي تنفذها الهيئة لخدمة المواطنين.

ولفت إلى فحص الفني للعامود الذي كان يستخدمه الجزار في تعليق الذبائح، والتأكد من أنه لا يُوجد به أي أضرار، لافتة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات للقبض على مرتكب هذه الواقعه لينال عقابه القانوني؛ ليكون رادعًا لكل من يرتكب مثل هذه السلوكيات السلبية في التعامل مع وسائل المواصلات العامة التي هي ملك للشعب.

وشكر الهيئة القومية للأنفاق، المواطنين الذين أرسلوا رسائل مختلفة حول هذا الموضوع (استخدام جزار لأحد أعمدة المونوريل، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لما لذلك من أهمية في الحفاظ على كافة وسائل المواصلات في مصر، والتي هي ملك للشعب المصري العظيم.