ads
السبت 01 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إجراءات عاجلة من "القومية للأنفاق" بشأن واقعة "جزار المونوريل"

الانفاق
الانفاق

أصدرت الهيئة القومية للأنفاق، بيانًا، حول الصورة المتداولة لأحد الجزارين، الذي يستخدم الأعمدة الخرسانية للمونوريل، في تعليق الذبائح التي يبيعها لزبائنه.

واستنكرت القومية للأنفاق، في بيانها، اليوم السبت، هذا السلوك غير المسؤول وغير الحضاري مع أحد مشروعات النقل الجماعي الأخضر الآمنة والنظيفة المستدامة الصديقة للبيئة، والتي تنفذها الهيئة لخدمة المواطنين.

ولفت إلى فحص الفني للعامود الذي كان يستخدمه الجزار في تعليق الذبائح، والتأكد من أنه لا يُوجد به أي أضرار، لافتة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات للقبض على مرتكب هذه الواقعه لينال عقابه القانوني؛ ليكون رادعًا لكل من يرتكب مثل هذه السلوكيات السلبية في التعامل مع وسائل المواصلات العامة التي هي ملك للشعب.
 وشكر الهيئة القومية للأنفاق، المواطنين الذين أرسلوا رسائل مختلفة حول هذا الموضوع (استخدام جزار لأحد أعمدة المونوريل، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لما لذلك من أهمية في الحفاظ على كافة وسائل المواصلات في مصر، والتي هي ملك للشعب المصري العظيم.

القومية للأنفاق تستنكر قيام احد الجزارين بتعليق اللحمة على أعمدة المونوريل تستنكر احد الجزارين بتعليق اللحمة على أعمدة المونوريل اللحمة القومية للأنفاق

الأكثر قراءة

أول تعليق من محافظة القاهرة على "تعليق لحمة في عمود مونوريل"

أشعل صراع الهبوط.. "الداخلية" الفائز الأكبر فى الأسبوع الـ32 للدورى الممتاز

على مساحة 40 ألف فدان.. الوادى الجديد تحتوي على أكبر مزرعة تمور في العالم

"مصر للطيران": 15 رحلة جوية لعودة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن

الاتحاد الأوروبى يدين واقعة حرق المصحف فى السويد

نص تحذيرات كولر للاعبى الأهلى قبل مواجهة فيوتشر فى الدورى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الدوري السعودي على فين؟

علي سعدة

ثورة أنقذت وطن

د. منى حلمى

معجزة انقاذ الوجود

أحمد عاطف

ماذا لو لم تنجح "ثورة 30 يونيو"؟

سارة الشلقاني

نبوءة 30 يونيو.. يوم الخلاص

إيهاب مصطفى

"ما فرج إلا بعد ضيق يا ولدى"

عبدالله شريف

"عم صبرى" يشهد 30 يونيو من الجنّة

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يهاجمون مزارعين فلسطينيين

بريطانيا وأستراليا وكندا يطالبون حكومة الاحتلال بالتراجع عن قرارها ببناء وحدات استيطانية

"الخارجية الفلسطينية" تطالب بوضع كل منظمات المستوطنين على قوائم الإرهاب