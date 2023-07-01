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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أيمن حمزة: إنفاق أكثر من 36 مليار جنيه على شبكات توزيع الكهرباء

أيمن حمزة
أيمن حمزة

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن مصر كانت تعاني من عجز في الكهرباء قدره 6 آلاف ميجا وات قبل عام 2014.

وأضاف "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، أن خطوط نقل الكهرباء التي تغذي المحافظات كانت متهالكة وقليلة العدد، ولكن في فترة بسيطة تمت إضافة 30 ألف ميجا وات، بأكثر مما كان موجودًا من قبل، وذلك على مستوى الإنتاج.

وأشار إلى أنه على مستوى شبكات نقل الكهرباء، تمت مضاعفة الخطوط الهوائية جهد 300 كيلو فولت، متابعًا: "كان لدينا حوالي 3 آلاف كيلو وأصبح لدينا أكثر من 7600 كيلو، ولذلك، أصبح هناك استقرار في محافظات الصعيد والدلتا".

وتابع: "المحولات العملاقة تمت مضاعفتها بنحو 350%، كان لدينا 10 محطات فقط، وأصبح لدينا 31 محطة، بخلاف شبكات توزيع الكهرباء الذي حدث فيها طفرة كبيرة، وعلى مدار السنوات القليلة الماضية تم استثمار أو إنفاق أكثر من 36 مليار جنيه على شبكات التوزيع".

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