"قومي المرأة" يشارك في فعاليات منتدى المرأة "الصين- إفريقيا"

شارك المجلس القومي للمرأة في فعاليات منتدى المرأة “الصين- إفريقيا”، والذي ينظمه اتحاد النساء لعموم الصين، لمدة 4 أيام بجمهورية الصين الشعبية.

وأشار المجلس - في بيان اليوم السبت - إلى أنه شارك في فعاليات المنتدى ماري لويس بشارة عضوة المجلس، نيابة عن الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس، والتي أكدت عمق العلاقات التي تجمع الصين ومصر، ولاسيما المجلس الذي تجمعه شراكة طويلة الأمد في التمكين الاقتصادي للمرأة وريادة الأعمال.

وأوضحت أن مصر تعد الدولة الأولى على مستوى العالم التي تطلق استراتيجية وطنية لتمكين المرأة 2030 في إطار أهداف التنمية المستدامة، وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وقالت إن مصر كانت الدولة الأولى على مستوى العالم وبشهادة الأمم المتحدة التي تصدر سياسة استجابة سريعة تجاه وضع المرأة خلال الجائحة، والأولى أيضا التي تصدر آلية لرصد الإجراءات التي تتخذها الدولة مستجيبة لاحتياجات المرأة خلال الجائحة.

وأضافت أن مصر هي الدولة الأولى كذلك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والدول العربية التي تتخذ تدابير تراعي احتياجات المرأة في ظل الجائحة بناء على تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

واستعرضت عضوة المجلس جهود مصر في تمكين المرأة اقتصاديا، ومنها محفز سد الفجوة بين الجنسين الذي أطلقته مصر لتعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لتمكين المرأة اقتصاديا بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي.

وأوضحت أن مصر هي الدولة الأولي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تطلق المحفز، ومؤخرا تم إطلاق دراسة تتناول الأعراف الاجتماعية حول المشاركة الاقتصادية للمرأة.

وسلطت الضوء على القوانين والقرارات التي أقرتها مصر لتمكين المرأة اقتصاديا، لافتة إلى أن مصر أطلقت أكبر برامج تنموية تتضمن المرأة والتخطيط المبني على احتياجاتها وهي مبادرة حياة كريمة والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وتبلغ مخصصات المرأة به 2.9 مليار، ويتم تنفيذه بقرى حياة كريمة.

وتحدثت عن برنامج الشمول المالي، وجهود رفع قدرات المرأة في مجال ريادة الأعمال لبدء مشاريعها الخاصة الخضراء والذكية وتشجع النساء على المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالقرى، وتستكمل هذه الجهود بتهيئة الظروف المواتية للمرأة العاملة كوسيلة لزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة.

وعلى الصعيد البيئي، قالت إنه في ضوء استضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين COP27 في نوفمبر في شرم الشيخ، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 التي أطلقتها مصر مؤخرا، أطلقت مصر طرحها الدولي حول المرأة والبيئة وتغير المناخ في مارس 2022 أمام لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة.

وأضافت أنه تم إطلاق المبادرة الرئاسية "المرأة الإفريقية والتكيف مع تغير المناخ"، علاوة على ذلك تم تناول الموضة الخضراء واستخدام المنسوجات من خلال أحداث مختلفة على هامش COP27، وتم إنشاء معسكرات بيئية تستهدف مشاريع إعادة تدوير النفايات والزراعة العضوية وإنتاج الغاز الحيوي والطاقة البديلة.

وأشارت الى أن مصر تمتلك أيضا العديد من المشاريع لتعزيز برامج ريادة الأعمال مثل مشروع القطن المصري الذي يتم من خلاله تدريب النساء الريفيات على زراعة القطن وتدريب المصممات على إنتاج الملابس باستخدام القطن المصري ليتم تصديرها إلى جميع أنحاء العالم.

واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن التمكين الاقتصادي للمرأة يظل على قائمة أولويات دولنا حتى نتمكن من تعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة والارتقاء بمستوى معيشتها.

جدير بالذكر أن منتدى المرأة الصين إفريقيا للمرأة، يعقد كأحد الفعاليات رفيعة المستوى الخاصة بالنسخة الثالثة من المعرض الاقتصادي والتجاري الصين - إفريقيا، ويشارك به حوالي 200 من ممثلي قطاع الأعمال والسياسيين والأكاديميين بالإضافة إلى قادة المجتمع المدني.