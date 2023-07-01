5 مصابين فى حادث تصادم سيارتين بالطريق الدولى

أصيب اليوم، 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين في الكيلو 47 بالطريق الدولي وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى العلمين النموذجي.

وحصلت «الدستور» على أسماء المصابين وهم: "عصام مصطفى محمد علي 44 سنة مصاب باشتباه كسر بالذراع اليسرى، أحمد مصطفى كمال 29 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، أدهم ماجد عيد 19 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، محمود أبوالسعود محمد 26 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، شعبان أحمد عبدالمولى 33 سنة مصاب بكدمات بالوجه والجسم وسحجات متفرقة".

وقام الطاقم الطبي في مستشفى العلمين النموذجي بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحالتهم العامة مستقرة، حيث تم تحرير المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.