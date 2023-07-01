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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

5 مصابين فى حادث تصادم سيارتين بالطريق الدولى

حادث تصادم سيارتين
حادث تصادم سيارتين

أصيب اليوم، 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين في الكيلو 47 بالطريق الدولي وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى العلمين النموذجي.  

وحصلت «الدستور» على أسماء المصابين وهم: "عصام مصطفى محمد علي 44 سنة مصاب باشتباه كسر بالذراع اليسرى، أحمد مصطفى كمال 29 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، أدهم ماجد عيد 19 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، محمود أبوالسعود محمد 26 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، شعبان أحمد عبدالمولى 33 سنة مصاب بكدمات بالوجه والجسم وسحجات متفرقة".

 

وقام الطاقم الطبي في مستشفى العلمين النموذجي بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحالتهم العامة مستقرة، حيث تم تحرير المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.

 

اصابة 5 اشخاص اسماء المصابين حادث تصادم سيارتين مستشفى العلمين النموذجي الطريق الدولي

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