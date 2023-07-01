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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

صدور طبعة جديدة من "أيام لا تنسى" لـ كمال رحيم عن "العين"

أيام لا تنسى
أيام لا تنسى

كشفت دار العين للنشر، عن صدور الطبعة الثانية من رواية "أيام لا تنسى" للكاتب الدكتور كمال رحيم، وكانت قد فازت بجائزة اتحاد كتاب مصر.

تدور رواية "أيام لا تنسى" فى الريف من خلال صوت الراوى، وهو حفيد أحد هؤلاء العمد، الذى يقص ما كان يقع أمامه فى هذا الزمن ويثير دهشته، من هالة التقديس التى أحاطت بجده العمدة، وحكايات النسوة عنه وعما يقع فى القرية من أحداث، وخلافات هذا الجد مع شقيقه الشيخ عبد اللطيف العالم الأزهرى فالت الزمام، إضافة إلى تجاسر العمدة على الحكومة وتحديه لها عندما أقصته عن العمدية بعد ثورة 1952، وصدمة الراوى ذاته وذهوله عند موت جدته وهو طفل صغير، جدته التى ماتت أمام عينيه وهو لم يكن يعرف وقتها ما هو الموت، ولم يكن سمع بهذه الكلمة من قبل.

يُعد كمال رُحيم من أبرز الروائيين المصريين المعاصرين، حصل على الدكتوراه في القانون من كلية الحقوق بالقاهرة عام 1986، وقدّم مجموعة متنوعة من المؤلفات الأدبية خلال مسيرته ما بين المجموعات القصصية والروايات، بدأها بثلاثية «أيام الشتات»، و«قلوب منهكة»، و«أحلام العودة» والتي يتناول فيها جزءًا من تاريخ مصر في الخمسينات والستينات وتاريخ وجود اليهود المصريين قبل احتلال فلسطين وتهجيرهم منها لا سيما بعد العدوان الثلاثي عام 1956، وكيف أثرت القرارات السياسية آنذاك على حياتهم وجعلتهم يعيشون في الخارج مع حلمهم الدائم بالعودة إلى المكان الذي يعتبرونه وطنهم الأصلي مصر، ترجمت هذه الثلاثية إلى اللغة الإنجليزية تحت عنوان «مسلمين يهود».

وحصل على العديد من الجوائز منها جائزة نادي القصة وجائزتي الدولة التشجيعية والتقديرية في الآداب، وتعد روايته "أيام لا تُنسى" بداية لمشروع  يخوضه كمال رحيم في الكتابة عن مصر والتغيرات الاجتماعية التي حدثت فيها في السنوات الأخيرة، وسبقها رواية "المليجي" الصادرة عام 2014.

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