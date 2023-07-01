يواصل نادي برشلونة الإسباني محاولاته لإبرام صفقات مميزة من العيار الثقيل، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

برشلونة وريال مدريد يتنافسان على ضم أردا جولر موهبة فناربخشة

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "فانتيك" التركية، فإن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، أبدى رغبته في التعاقد مع التركي أردا جولر، لاعب فناربخشة، في الصيف الحالي.

وأفادت الصحيفة التركية، أن البرتغالي ديكو، المدير الرياضي لنادي برشلونة، اجتمع مع اللاعب أردا جولر، في محاولة لإقناعه بالانضمام إلى قلعة "كامب نو" في الصيف.

وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى عدم اهتمام أردا جولر بالانضمام إلى صفوف برشلونة؛ نظرًا لرغبته في ارتداء قميص ريال مدريد.

وهو ما أكدته صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن نادي ريال مدريد يريد أيضًا الحصول على خدمات أردا جولر، في ظل سياسة النادي في التعاقد مع اللاعبين الشباب ومنحهم فرصة للتطور، مثلما حدث مع فينيسيوس جونيور.

ونوّهت الصحيفة الإسبانية، بأن إدارة ريال مدريد تضع خطتين للتعاقد مع أردا جولر، إما بضمه وإعارته إلى ناديه، أو التعاقد معه والاحتفاظ بخدماته مع الفريق الأول لكرة القدم.

في حين يريد نادي برشلونة الحصول على خدمات أردا جولر في يونيو 2024 المقبل؛ نظرًا للأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني في الوقت الحالي.

ويُجيد أردا جولر، صاحب الـ18 عامًا، اللعب في مركز صانع الألعاب، وهو مُلقب بخليفة "مسعود أوزيل"، نجم ريال مدريد وأرسنال السابق.