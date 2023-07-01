وليد جاب الله: الاقتصاد المصري الأكثر تنوعا في المنطقة (فيديو)

قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد المصري يعتمد على قطاعات عديدة، والأكثر تنوعاً في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف وليد جاب الله، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الاقتصاد المصري يعتمد على قاعدة كبيرة من المستهلكين تصل لأكثر من 100 مليون مستهلك وكان لديه مشكلة في تأخر عملية تطوير هياكله.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن تأخير عملية التحول من الآليات الاشتراكية إلى الرأسمالية جعل الكثير من دول العالم تسبقنا في عملية التطور ثم حدث تباطؤ شديد بسبب الاضطرابات السياسية بعد يناير 2011 وانخفضت معدلات النمو إلى أقل من 2% وارتفع مؤشر البطالة إلى ما يزيد عن 10%.