"100 يوم صحة".. تقديم الخدمات الطبية لـ 678 مواطنًا خلال 4 أيام بمطروح

قال الدكتور أحمد عماد، منسق المبادرات بمديرية الصحة بمحافظة مطروح، إنه تم إطلاق حملة "100 يوم صحة" في محافظة مطروح من خلال 42 منفذًا، من بينهم 24 منفذًا ثابتًا و18 متحركًا، وذلك لتقديم الخدمة الصحية للمواطنين من الساعة 9 صباحًا وحتى 9 مساءً يوميًا وتشمل كل مبادرات "100 مليون صحة".

وأوضح خلال حديثة لـ"الدستور"، أنه يتم تقديم الخدمة الصحية للمواطنين في عدة مبادرات ضمن حملة "100 يوم صحة" وهي: "الكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع، الاعتلال الكلوى، دعم صحة المرأة، صحة الأم والجنين، الأمراض الوراثية للأطفال، الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، فحص المقبلين على الزواج، الكشف عن الأمراض غير السارية والفيروسات الكبدية، الكشف عن أمراض سوء التغذية لأطفال المدارس، مبادرة التشخيص عن بعد، مبادرة كبار السن".

وأضاف أن المنافذ الثابتة والمتحركة موزعة كالتالي: "6 منافذ ثابتة - 3 منافذ متحركة بمدينة مرسى مطروح، 2 منفذ ثابت و3 متحرك بمدينة العلمين، 6 منافذ ثابتة و2 متحركة بمدينة الحمام، 4 منافذ ثابتة و2 متحركة بمدينة الضبعة، منفذ ثابت واحد و2 متحرك بمدينة براني، منفذ ثابت و2 متحرك بمدينة السلوم، 2 منفذ ثابت و2 متحرك بمدينة النجيلة، 2 منفذ ثابت و2 متحرك بمدينة سيوة".

وأشار إلى أنه خلال 4 أيام، تم تقديم الخدمات الصحية لـ 678 مواطنًا، وتقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ 859 سيدة، بالإضافة إلى تطعيم 1135 طفلًا، ضمن حملة "100 يوم صحة"، مؤكدًا أن العمل مستمر خلال انتهاء الحملة ويتم المتابعة المستمرة وذلك بناءً على توجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وبمتابعة من الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح.