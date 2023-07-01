فيلم "تاج" لـ تامر حسني ينافس بقوة في موسم عيد الأضحى

ينافس فيلم "تاج" بطولة الفنان تامر حسني، بقوة في موسم عيد الأضحى السينمائي، ويحل في المركز الثاني من حيث حصد الإيرادات.

إيرادات فيلم تاج بطولة تامر حسني

وحقق فيلم تاج لتامر حسني أمس الجمعة إيرادات بقيمة 5,724,064 جنيها؛ لتصل كل الإيرادات خلال 3 أيام عرض إلى 14 مليونًا و934 ألفا و959 جنيها، وهي إيرادات مميزة للغاية خلال الأيام الأولى للفيلم في مصر.

فيلم تاج بطولة تامر حسني

روج النجم تامر حسني لفيلمه السينمائي الجديد “تاج” والمعروض حاليا بدور العرض السينمائي ضمن منافسة أفلام موسم عيد الأضحى.

ونشر تامر حسني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عدد من البوسترات الدعائية الجديدة لأبطال فيلم “تاج” وعلق على المنشور قائلا:“فيلم تاج الآن بجميع دور العرض في مصر و جميع أنحاء العالم”.

أبطال فيلم تاج

فيلم تاج من بطولة تامر حسنى، دينا الشربينى، عمرو عبدالجليل، هالة فاخر، محمد نشأت، أحمد عبدالعزيز، إسراء أحمد، محمد الجوهرى وعدد من الأطفال، ومن تأليف تامر حسنى وإخراج سارة وفيق، وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى حول حياة التوأم تاج وهارون، اللذين يمران بالعديد من الأزمات ومع امتلاكهما قدرات خارقة تتسبب فى وقوع العديد من المفارقات لهما.