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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حصاد المؤتمر التكويني الرابع لخدام الإيبارشية البطريركية

الكنيسة
الكنيسة

اختتمت  فعاليات المؤتمر الإيبارشي الرابع، لخدام الإيبارشية البطريركية، وذلك ببيت الراعي الصالح بالإسكندرية.
جاءت فعاليات المؤتمر تحت شعار "كينونيا"، انطلاقًا من الآية القائلة "نحن عاملون معًا في عمل الله"، بمشاركة الأب يونان شحاتة، راعي كنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف البتول، بالخصوص، ومسؤول مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية، والقمص جورج سليمان، راعي كنيسة العائلة المقدسة، بالمطرية، والأب عمانوئيل صبحي، أحد رعاة كاتدرائية السيدة العذراء مريم، بمدينة نصر، ومحسن مجدي، عضو مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية، وعدد من خدام مختلف كنائس الإيبارشية.
تضمن المؤتمر الفقرات التالية: صلاة القداس الإلهي اليومي، الترانيم الروحية، الصلوات المتنوعة، المحاضرات التكوينية، تقسيم المجموعات، التعرف على تنبيهات المؤتمر، التعارف المتبادل بين الخدام المشاركين، مجموعات العمل، ورش العمل، المسابقة الكتابية حول "سفر حجاي"، والتطبيق العملي عليها، الفقرات التنشيطية، الألعاب الترفيهية، الإعداد لحفلة السمر، والمشاركة بها، من قبل المجموعات، بالإضافة إلى الأوقات الحرة الأخرى، والتقييم الختامي للمؤتمر.
جدير بالذكر أن لجنة المؤتمر، حرصت على تخصيص أوقاتًا عدة للفقرات الحرة، من أجل التأكيد على أهمية التعارف المتبادل بين الخدام المشاركين، بالمؤتمر، وذلك في إطار حياة المشاركة، كما حرص غبطة  البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، على المشاركة في افتتاح المؤتمر الإيبارشي الرابع، وقضاء وقت حر مع أبنائه وبناته، من خلال التقاط الصور التذكارية معهم.

الإيبارشية البطريركية التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية التعليم المسيحي التقاط الصور الخدام المشاركين السابع

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