استشاري تغذية يُحذّر من خطورة تخطي النسبة المسموح بها من البروتين الحيواني

بمناسبة عيد الأضحى المبارك، يبدأ الأشخاص في تغير نظامهم الغذائي من خلال تناول اللحوم الحمراء والفتة والصلصة وبعض الأطعمة التى من شأنها تعمل على تغيير الدايت لا محال، ولكن الإكثار من اللحوم من الأمور الواجب الانتباه إليها لما لها من أضرار كثيرة على الصحة.

وتحدث الدكتور رامي صلاح الدين، استشارى التغذية العلاجية، حول عدة نقاط تتعلق بتناول البروتين الحيواني بكثرة عن المعدل الطبيعي الذي يحتاجه الجسم، مشيرًا إلى أن البروتين في حد ذاته إذا زاد عن حده سيسبب لصاحبه عصر الهضم ولكن إذا كنت شخص ليس لديه مشكله مع النقرس فليس هناك تأثير كبير من أكله للبروتينات.

وأشار استشارى التغذية العلاجية، خلال حديثه لـ “الدستور”، إلى أن الشخص إذا كان يعاني من مرض النقرس يجب الابتعاد عن اكل اللحوم الحمراء بكثرة لأنها ستسبب له مشاكل صحية عديدة، والبروتين ليس له دور في زيادة الوزن بالعكس بنعتمد عليه في اوقات كثيرة للشعور بالشبع وإدخاله في الدايت واجب ولكن بالكميه المناسبة.

وأوضح أن هناك مشكلة يواجهها أكلين اللحوم بكثرة الأشخاص الذين لا يمارسون الرياضة هذا سيؤثر بشكل كبير ع الصحة لأنه سيتم تخزين الدهون في الجسم، ويحتاج الشخص البروتين بمعدل ١٥٪؜، فإذا تخطى تلك النسبه المحددة سيسبب هذا حمل على الكلى ليتم تحويله لناتج هضمي للبروتين سيكون صعب على الكلى، وبالاختصار أن فكرة البروتين في فترة عيد الأضحى مسموح بأكل اللحوم مره واحده في اليوم بوجبه الغدا وصعب جدًا تتناول اللحوم في فتره الإفطار؛ لأنه سيكون صعب الهضم، وستشعر بتعب وكسل في جسمك وإرهاق وقلة نوم ومشاكل في الجهاز الهضمي وفي بعض الحالات تصل للإسهال.