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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المستشار خالد محجوب لـ"الشاهد": الإخوان جماعة قتالية ولديها كتائب قتالية

المستشار خالد محجوب
المستشار خالد محجوب

قال المستشار خالد محجوب رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة، إنه من خلال إطلاعه على الأوراق القضائية لجماعة الإخوان، وعلى قضية الخازندار الذي صادف أنه كان في حلوان أيضًا نفس منطقته، رأى كيف كان الإخوان يدلسون، وينكرون تورطهم رغم الحكم عليهم.

وأضاف “محجوب”، خلال  تقديم شهادته مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "حسن البنا خرج قال ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين، رغم كان هناك كتائب قتالية، وكانوا دائمًا دمويين".

يعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتّى 2 يوليو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.

خالد محجوب المستشار خالد محجوب الشاهد محمد الباز الإخوان

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