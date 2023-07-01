الرئيس البيلاروسى: الأسلحة النووية لن يتم استخدامها أبدا

أعرب الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، الجمعة، عن ثقته، بأن الأسلحة النووية التكتيكية المتمركزة في بلاده لن تستخدم أبدًا، مضيفًا أنها "يجب أن تبقى في البلاد.

وقال لوكاشينكو، بحسب ما نقلت عنه وكالة "بيلتا" الحكومية: "يتحدث الناس اليوم عن الأسلحة النووية التي تم نقلها إلى بيلاروسيا. ليس هناك حاجة لانتقاد أي شخص، لقد تحدثت عن ذلك من قبل. إنها مبادرتي الأقوى. وكلما عشنا أطول، زادت ثقتنا بأنها يجب أن توضع هنا، في بيلاروسيا، في مكان آمن".

وأضاف: "أنا متأكد من أنه طالما أنها موجودة هنا، فلن نضطر أبدًا لاستخدامها، ولن يدخل جندي العدو أرضنا أبدًا".

وتابع لوكاشينكو، أنه "دائما ما يعتقد أنه يجب القيام بالعكس مما يرغب به الأعداء. ولاحظ أن المعارضة البيلاروسية كانت تعتزم إغلاق محطة الطاقة النووية في أسترافتس بعد تولي السلطة".

لا يحب أحد المنافسة

وأردف: "ولماذا قالوا ذلك؟ لأنهم تلقوا تعليمات منهم، أولا وقبل كل شيء من جيراننا البولنديين والليتوانيين. وماذا يقولون الآن؟ ليتوانيا تخطط لبناء محطة طاقة نووية جديدة لتحل محل تلك التي تم تدميرها".

وأكمل الرئيس البيلاروسي: "بولندا ترغب في بناء اثنتين أو ثلاث. فلماذا قالوا لأغبيائنا: لا تقموا بالبناء، يجب أن تدمروا؟ حسنًا، لا يحب أحد المنافسة. الدولة التي لا تستخدم التكنولوجيا المتقدمة والمتطورة اليوم هي دولة تتدهور وتموت".

وأضاف لوكاشينكو أن المعارضة البيلاروسية تقول اليوم نفس الشيء بشأن الأسلحة النووية.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قال في منتصف يونيو إن موسكو قامت بنقل الجزء الأول من رؤوس الحرب النووية إلى بيلاروسيا وستكمل مهمة نقل الأسلحة النووية التكتيكية بحلول نهاية العام.

وأوضح الرئيس الروسي، أن النشر يشكل عنصرًا للردع وإشارة لأولئك الذين يفكرون في تكبيد روسيا هزيمة استراتيجية.