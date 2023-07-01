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السبت 01 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مواقيت الصلاة اليوم السبت 1 يوليو 2023 بمحافظات مصر

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

في جميع محافظات مصر، يبحث العديد من المسلمين عن مواعيد الصلاة اليوم السبت 1 يوليو 2023، حيث يرغب الملايين في ضبط مواعيد أداء الفرائض الخمس، رغبة في رضا الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة من عيد الأضحى، التي تغفر فيها الذنوب ويعتق فيها الملايين من عباد الله من النار.

وتعرض الدستور في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة وعدد من محافظات مصر:

 مواقيت الصلاة في القاهرة
صلاة الفجر 4:12 صباحاً 
أذان الظهر 12:59 صباحاً
أذان العصر 4:35 مساءً
أذان المغرب 8:00 مساءً
أذان العشاء 9:33 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:12 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:04 صباحاً
موعد أذان العصر 4:43 مساءً
موعد أذان المغرب 8:09 مساءً
موعد أذان العشاء 8:43 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:05 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:55 صباحاً
موعد أذان العصر 4:32 مساءً
موعد أذان المغرب 7:58 مساءً
موعد أذن العشاء 9:32 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان
وقت صلاة الفجر 5:04 صباحاً
موعد أذان الظهر 1:28 صباحاً
موعد أذان العصر 4:48 مساءً
موعد أذان المغرب 8:16 مساءً
موعد أذان العشاء 9:41 مساءً

مواقيت الصلاة في أسيوط
وقت صلاة الفجر 4:24 صباحاً
موعد أذان الظهر 1:00 صباحاً
موعد أذان العصر 4:29 مساءً
موعد أذان المغرب 7:56 مساءً
موعد أذان العشاء 9:25 مساءً

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:09 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:47 صباحاً
موعد أذان العصر 4:17 مساءً
موعد أذان المغرب 7:43 مساءً
موعد أذان العشاء 9:13 مساءً
 

 

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