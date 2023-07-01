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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خالد محجوب لـ"الشاهد": أشكر شعب مصر من أعماق قلبى لدوره فى 30 يونيو

خالد محجوب
خالد محجوب

وجه المستشار خالد محجوب لرئيس بمحكمة الاستئناف بالقاهرة،  الشكر للشعب المصري، مؤكدًا أنه لولا دوره في 30 يونيو ما كنا موجودين في هذه اللحظة لنقول شهادتنا.

وقال “محجوب”، خلال تقيدم شهادته مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه أول مرة يظهر في حديث تلفزيوني، لذا أراد أن يوجه رسالة شكر من أعماق قلبه لشعب مصر.

وأضاف: “الشعب المصري مهما تتحدث عنه، لن تكفيه حقه على مدار التاريخ، وليس 30 يونيو فقط، شعب عظيم، قام بثورة عظيمة، سنده جيش مصر العظيم بقيادة قائد عظيم، أوصل مصر إلى بر الأمان، لنتمكن الآن من أن نجلس لنحكي لأولادنا وأحفادنا في المستقبل، وحتى تكون هذه الشهادة منارة وإيضاح أمر الجماعات حتى لا يقعون فريسة لفكر متطرف يعود على الوطن بخسائر كبيرة”.

يعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتّى 2 يوليو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.

ثورة 30 يونيو الشاهد خالد محجوب

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