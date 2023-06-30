لطيفة: محظوظة كونى نشأت فى أسرة تحترم الفن وتقدره

قالت المطربة لطيفة، إنها سعيدة وفخورها كونها مواطنة تونسية بصورة كبيرة.

وأكدت المطربة لطيفة، خلال لقائها ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أنها جاءت من عائلة تحب وتقدر الفن بكافة أنواعه وألوانه، ولهذا ترى نفسها أن الحظ كان حليفها بسبب نشأتها في هذه العائلة التي كانت خير داعم لها.

عائلة لطيفة

وأضافت في حديثها، أن والدها كان يستمع للموسيقى بعناية شديدة في الصباح الباكر يوميًا، كما أنه كان يفضل الاستماع للسنباطي بصورة كبيرة.

وتابعت: "أنا من عائلة متوسطة الحال ماليًا بالرغم من عددنا الكبير، أنا ليا 9 إخوات، ووالدي كبير العائلة، وكانت أسرتي خير داعم لي طوال مشواري الغنائي".

مشوار لطيفة الغنائي

واستطردت: "نحن في العائلة نشجع الأطفال على التفوق بالدراسة، والتفوق في الأنشطة الأخرى مثل الفن، وبالتالي كنت حريصة على الحصول على المركز الأول في الدراسة منذ البداية حتى انتهاء الثانوية العامة، وبالفعل استطعت تحقيق ذلك".